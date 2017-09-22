Задержанному по делу о теракте в Лондоне предъявили обвинения

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Лондон, 22 сентября. Задержанному по подозрению в причастности к теракту в лондонском метро Ахмеду Хассану предъявили обвинения, сообщили представители Скотленд-Ярда.

По информации британской газеты The Daily Telegraph, Хассан обвиняемся в покушении на убийство людей с использованием взрывчатки. Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом лондонского округа Вестминстер 22 сентября.

Напомним, что взрыв на станции метро Parsons Green прогремел в час пик 15 сентября. В результате пострадали 30 человек. Полиция считает, что взрывное устройство сработало не полностью. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.