Администрацию Ульяновска и правительство региона эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Избранное

Ульяновск, 22 сентября. Здания администрации и регионального правительства эвакуировали в Ульяновске из-за сообщений о подозрительных предметах, сообщили представители экстренных служб региона.

Одновременно в экстренные службы поступило несколько звонков о подозрительных предметах. Отмечается, что речь шла о девяти общественных объектах региона.

«Эвакуация проходит, в том числе, в администрации Ульяновска и здании правительства Ульяновской области», — обратили внимание источники.

На месте ведутся поисковые работы. Здания проверяются на наличие взрывоопасных предметов.

Ранее сотрудник «Яндекса» рассказал о причинах эвакуации московского офиса.