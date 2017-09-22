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Общество
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Происшествия
Администрацию Ульяновска и правительство региона эвакуировали из-за угрозы взрыва
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    Администрацию Ульяновска и правительство региона эвакуировали из-за угрозы взрыва

    17:39  22 Сентября 2017
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    Администрацию Ульяновска и правительство региона эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Ульяновск, 22 сентября. Здания администрации и регионального правительства эвакуировали в Ульяновске из-за сообщений о подозрительных предметах, сообщили представители экстренных служб региона.

    Одновременно в экстренные службы поступило несколько звонков о подозрительных предметах. Отмечается, что речь шла о девяти общественных объектах региона.

    «Эвакуация проходит, в том числе, в администрации Ульяновска и здании правительства Ульяновской области», — обратили внимание источники.

    На месте ведутся поисковые работы. Здания проверяются на наличие взрывоопасных предметов.

    Администрацию Ульяновска и правительство региона эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Ранее сотрудник «Яндекса» рассказал о причинах эвакуации московского офиса.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #ульяновск #правительство #эвакуация #администрация
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