Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт в России
Ульяновск, 22 сентября. Президент РФ Владимир Путин призвал активнее внедрять беспилотные транспортные средства в повседневную жизнь, чтобы люди могли ими пользоваться. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета.
Российский лидер также предложил активнее осваивать экономичные и экологичные технологии и новые источники энергии. Он похвалил образцы современной техники, которые демонстрировались на выставке в Ульяновской области.
«Надо только, чтобы побольше их было, чтобы они реально внедрялись в практическую жизнь, чтобы люди пользовались», — заявил президент.
Путину показали "Эль-Панду": Российский электромобиль с безредукторными асинхронными мотор-колёсами, через 2 года хотят запустить в серию pic.twitter.com/4vHH7wT62s— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 22, 2017