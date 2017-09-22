Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт в России

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Ульяновск, 22 сентября. Президент РФ Владимир Путин призвал активнее внедрять беспилотные транспортные средства в повседневную жизнь, чтобы люди могли ими пользоваться. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета.

Российский лидер также предложил активнее осваивать экономичные и экологичные технологии и новые источники энергии. Он похвалил образцы современной техники, которые демонстрировались на выставке в Ульяновской области.

«Надо только, чтобы побольше их было, чтобы они реально внедрялись в практическую жизнь, чтобы люди пользовались», — заявил президент.