Офицер НАТО на войне в Донбассе: Если долго пинать медведя, он проснется

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Авдеевская промзона, 22 сентября. Бывший офицер НАТО, голландец по имени Паскаль рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о тонкостях войны на Украине по стандартам НАТО, своем непростом выборе и практике русского языка.

Паскалю 38 лет, он пошел воевать за Донбасс добровольно. Боец рассказывает о том, что никаким перемирием здесь уже давно не пахнет — прошлой ночью прилетела мина, но военнослужащие ДНР соблюдают приказ не вести ответный огонь.

«Конечно, солдаты ДНР очень мотивированы: здесь их дом, они жили тут до того, как Украина разделилась. Порошенко говорит им уходить домой, но они уже дома», — рассказывает Паскаль.

Примечательно, что до своей поездки на Донбасс он 15 лет назад служил в НАТО. Там Паскаль научился многим вещам, которые пригодились ему в жизни, но с тех пор прошло уже немало времени.

«Вы можете говорить все что угодно про НАТО, но они хорошо подготовлены. И в этом нет ничего странного — они ведут войны по всему миру. Но вы посмотрите, что они натворили в Ливии — разбомбили всю страну и убили больше, чем Каддафи. Есть мнение, что НАТО создало ИГИЛ*… Если вы хотите найти информацию – ее полно в Интернете, но наши люди слишком безразличные», — считает боец.

По его словам, голландцы заняты собственной жизнью: платят налоги, работают и думают, что если у них все складывается удачно, то и в мире все в порядке. Паскаль придерживается другого мнения — он думает, что его бывшее правительство спонсирует войну, и не хочет платить за это.

«Здесь очень добрые люди. Они постоянно спрашивают, зачем я сюда приехал, привез ли с собой свою семью, и благодарят от всего сердца за то, что я сделал. В Голландии же всем плевать на происходящее. В Донбассе люди видят войну на протяжении трех лет, им тяжело заводить новых друзей — иногда это заметно», — говорит Паскаль.

Судя по всему, после окончания войны собеседник ФАН решил осесть здесь, в Донбассе, и самостоятельно заниматься образованием своих детей. «Они не вернутся в Голландию, — говорит он, — там их научили многим бесполезным вещам». Паскаль хочет, чтобы на его детей не влияла система, и никто не указывал им, как думать и что делать.

Говоря о системе, боец вспомнил свою службу в НАТО и попытался сравнить стандарты армии НАТО пятнадцатилетней давности с уровнем подготовки ВСУ.

«Я нахожусь здесь достаточно долго, чтобы знать, как воюют украинские солдаты. Если НАТО будет инструктировать украинскую армию, конечно, они будут использовать более эффективную тактику, нежели сейчас. И я вижу, что до стандартов НАТО украинская армия явно не дотягивает. Мы сражаемся здесь оружием советского производства, технологии НАТО явно лучше», — анализирует боец.

Сейчас Паскаль понемногу учит русский язык. Другие бойцы, в свою очередь, через него учат некоторые выражения на английском и немецком. «Они когда с Погранцом тут вместе сядут разговаривать — хоть за живот хватайся», — посмеивается командир. В экстремальных ситуациях и условиях боя языковой барьер бойцам не помеха — они объясняются жестами. Самым сложным для произношения для голландца оказался «грецкий орех» и позывной его друга «Погранец»: Паскаль почти три месяца пытался сложить язык в узелок.

Каких-то грандиозных планов на будущее доброволец не строит, однако в случае «большой войны» готов продолжать защищать Донбасс.

«Если долго пинать медведя, в какой-то момент он проснется. В Берлине они уже были дважды, и в случае чего ответ будет достойным. Я против фашизма, и буду на вашей стороне», — метафорично заключил Паскаль.

* Организация запрещена на территории РФ.