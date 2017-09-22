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Новости США: Трамп обругал Ким Чен Ына в Twitter, «Солдат Джейн 2.0»
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    Новости США: Трамп обругал Ким Чен Ына в Twitter, «Солдат Джейн 2.0»

    17:31  22 Сентября 2017
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    Новости США: Трамп обругал Ким Чен Ына в Twitter, «Солдат Джейн 2.0»

    Новости США, 22 сентября. Трамп и Ким Чен Ын обмениваются ругательствами и угрозами. Рейтинг одобрения президента США вырос — американцы «простили» Трампа. Американская трагедия: девочка искала в бабушкиной сумке конфеты, а нашла пистолет. Фильм «Солдат Джейн» стал реальностью. Эти и другие новости США в обзоре Федерального агентства новостей.

    Страсти вокруг КНДР

    Президент США Дональд Трамп обругал лидера КНДР Ким Чен Ына, назвав его «безумцем» и пригрозив новыми испытаниями. Ранее Трамп придумал лидеру КНДР прозвище «человек-ракета» за постоянные провокации и угрозы, исходящие из Пхеньяна.

    «Ким Чен Ын из Северной Кореи, очевидно, безумец, который не против убийств своих людей или их гибели от голода», — написал Трамп в Twitter.

    По словам Трампа, лидер КНДР вскоре «подвергнется невиданным до сих пор испытаниям».

    Ранее, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Дональд Трамп пообещал полностью уничтожить Северную Корею, если в этом появится необходимость. В ответ министр иностранных дел КНДР Ри Йонг Хо предупредил, что Пхеньян может испытать мощное ядерное оружие над Тихим океаном, а северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Трампа «гангстером» и «психически ненормальным».

    Министр иностранных дел Северной Кореи должен был выступить на Генассамблее ООН в пятницу, но затем передумал и отбыл на родину, сообщает CNN.

    По словам Трампа, лидер КНДР вскоре «подвергнется невиданным до сих пор испытаниям»

    Трамп снова на коне

    Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вновь вырос до отметки в 40% после того, как американское правительство поддержало пострадавшие от недавних ураганов штаты. 64% американцев сказали, что они одобряют реакцию властей на стихийные бедствия, прокатившиеся по Соединенным Штатам, сообщает CNN.

    Что же касается конфликта с Северной Кореей, то 50% американцев считают КНДР непосредственной угрозой, также половина опрошенных недовольна тем, как Трамп справляется с этой проблемой. При этом 43% американцев считают, что конфликт можно разрешить, применяя только дипломатические меры.

    Что касается одобрения деятельности Трамп среди республиканцев и демократов, то тут данные такие: 85% республиканцев одобряют его действия в качестве президента, и только 9% демократов думают так же.

    Бабушкин пистолет

    Четырехлетняя летняя девочка рылась в бабушкиной сумочке в поисках конфет и случайно нашарила курок бабушкиного пистолета. Пистолет не был на предохранителе, и девочка застрелилась. Полиция расследует дело, но пока все улики указывают на то, что это действительно был несчастный случай. Бабушка владела оружием легально, сообщает CBS News.

    Пистолет не был на предохранителе, и девочка застрелилась

    Солдат Джейн снова в строю

    Морская пехота США впервые в истории собирается назначить женщину офицером. Эта женщина — лейтенант, и она станет офицером-морпехом, как только окончит обучение. Обучение длится 13 недель и среди военных США считается одним из самых сложных. Примерно 25% курсантов отчисляют. Женщина, чье имя пока что не раскрывается, станет первой, кто преодолел программу, а пыталось — около 40, сообщает Washington Post.

    Напомним, похожая коллизия была в знаменитом фильме Ридли Скотта 1997 года «Солдат Джейн». Для того, чтобы голливудский сценарий стал реальностью, потребовалось десять лет.

    Учительница-игроманка

    Преподаватель старшей школы присваивала деньги, которые собирала на школьные мероприятия, и проигрывала их в казино. Согласно данным полиции, женщина украла несколько тысяч долларов из фонда танцев и фонда летнего лагеря.

    От продажи билетов на танцы в школьный бюджет должно было поступить 30 тысяч долларов, но поступило только 11 тысяч, то же самое произошло и с деньгами, собранными на летний лагерь. Именно сотрудники фонда лагеря подняли тревогу по поводу нехватки средств.

    Из записей казино стало ясно, что учительница потратила там около 90 тысяч долларов, сообщает Fox-2 Detroit.

    Преподаватель старшей школы присваивала деньги школы и проигрывала их в казино

    «Рассказ служанки» по-американски

    Исследование показало, что женщинам города Флинта в штате Мичиган стало труднее забеременеть. Это связано с плохим качеством воды в городе.

    Кризис начался в 2014 году: из-за непродуманного решения чиновников в городской воде оказалось слишком много свинца, что привело к многочисленным заболеваниям. Жители Флинта начали страдать кожными заболеваниями, умирать от обезвоживания, эта ситуация отрицательно сказалась и на репродуктивной сфере местных женщин.

    При этом власти города изначально знали о потенциальной проблеме загрязнения воды свинцом, но решили сэкономить бюджетные средства. Многие жители покинули город, но есть и те, кто остались. Недавно власти города заявили, что вода в городе снова безопасна для питья, но последствия заражения все еще сказываются на людях, сообщает Detroit Free Press.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #кндр #ким чен ын
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