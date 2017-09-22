Новости США: Трамп обругал Ким Чен Ына в Twitter, «Солдат Джейн 2.0»

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Новости США, 22 сентября. Трамп и Ким Чен Ын обмениваются ругательствами и угрозами. Рейтинг одобрения президента США вырос — американцы «простили» Трампа. Американская трагедия: девочка искала в бабушкиной сумке конфеты, а нашла пистолет. Фильм «Солдат Джейн» стал реальностью. Эти и другие новости США в обзоре Федерального агентства новостей.

Страсти вокруг КНДР

Президент США Дональд Трамп обругал лидера КНДР Ким Чен Ына, назвав его «безумцем» и пригрозив новыми испытаниями. Ранее Трамп придумал лидеру КНДР прозвище «человек-ракета» за постоянные провокации и угрозы, исходящие из Пхеньяна.

«Ким Чен Ын из Северной Кореи, очевидно, безумец, который не против убийств своих людей или их гибели от голода», — написал Трамп в Twitter.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2017

По словам Трампа, лидер КНДР вскоре «подвергнется невиданным до сих пор испытаниям».

Ранее, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Дональд Трамп пообещал полностью уничтожить Северную Корею, если в этом появится необходимость. В ответ министр иностранных дел КНДР Ри Йонг Хо предупредил, что Пхеньян может испытать мощное ядерное оружие над Тихим океаном, а северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Трампа «гангстером» и «психически ненормальным».

Министр иностранных дел Северной Кореи должен был выступить на Генассамблее ООН в пятницу, но затем передумал и отбыл на родину, сообщает CNN.

Трамп снова на коне

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вновь вырос до отметки в 40% после того, как американское правительство поддержало пострадавшие от недавних ураганов штаты. 64% американцев сказали, что они одобряют реакцию властей на стихийные бедствия, прокатившиеся по Соединенным Штатам, сообщает CNN.

Что же касается конфликта с Северной Кореей, то 50% американцев считают КНДР непосредственной угрозой, также половина опрошенных недовольна тем, как Трамп справляется с этой проблемой. При этом 43% американцев считают, что конфликт можно разрешить, применяя только дипломатические меры.

Что касается одобрения деятельности Трамп среди республиканцев и демократов, то тут данные такие: 85% республиканцев одобряют его действия в качестве президента, и только 9% демократов думают так же.

Бабушкин пистолет

Четырехлетняя летняя девочка рылась в бабушкиной сумочке в поисках конфет и случайно нашарила курок бабушкиного пистолета. Пистолет не был на предохранителе, и девочка застрелилась. Полиция расследует дело, но пока все улики указывают на то, что это действительно был несчастный случай. Бабушка владела оружием легально, сообщает CBS News.

Солдат Джейн снова в строю

Морская пехота США впервые в истории собирается назначить женщину офицером. Эта женщина — лейтенант, и она станет офицером-морпехом, как только окончит обучение. Обучение длится 13 недель и среди военных США считается одним из самых сложных. Примерно 25% курсантов отчисляют. Женщина, чье имя пока что не раскрывается, станет первой, кто преодолел программу, а пыталось — около 40, сообщает Washington Post.

Напомним, похожая коллизия была в знаменитом фильме Ридли Скотта 1997 года «Солдат Джейн». Для того, чтобы голливудский сценарий стал реальностью, потребовалось десять лет.

Учительница-игроманка

Преподаватель старшей школы присваивала деньги, которые собирала на школьные мероприятия, и проигрывала их в казино. Согласно данным полиции, женщина украла несколько тысяч долларов из фонда танцев и фонда летнего лагеря.

От продажи билетов на танцы в школьный бюджет должно было поступить 30 тысяч долларов, но поступило только 11 тысяч, то же самое произошло и с деньгами, собранными на летний лагерь. Именно сотрудники фонда лагеря подняли тревогу по поводу нехватки средств.

Из записей казино стало ясно, что учительница потратила там около 90 тысяч долларов, сообщает Fox-2 Detroit.

«Рассказ служанки» по-американски

Исследование показало, что женщинам города Флинта в штате Мичиган стало труднее забеременеть. Это связано с плохим качеством воды в городе.

Кризис начался в 2014 году: из-за непродуманного решения чиновников в городской воде оказалось слишком много свинца, что привело к многочисленным заболеваниям. Жители Флинта начали страдать кожными заболеваниями, умирать от обезвоживания, эта ситуация отрицательно сказалась и на репродуктивной сфере местных женщин.

При этом власти города изначально знали о потенциальной проблеме загрязнения воды свинцом, но решили сэкономить бюджетные средства. Многие жители покинули город, но есть и те, кто остались. Недавно власти города заявили, что вода в городе снова безопасна для питья, но последствия заражения все еще сказываются на людях, сообщает Detroit Free Press.