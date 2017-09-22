Эрик Робертс считает Путина самым стильным политиком в мире

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Лос-Анджелес, 22 сентября. Американский актер Эрик Робертс заявил, что считает президента России Владимира Путина самым стильным политиком в мире.

Знаменитый актер и старший брат Джулии Робертс прилетел в Россию на фестиваль «Послание к человеку». Во время общения с журналистами был затронут вопрос о видео с актером Морганом Фрименом, в котором артист призывает обратить внимание на якобы «вмешательство» России во внутренние дела США.

Робертс пошутил, что Фримен просто «обожает драму». Он признался, что не интересуется политикой, однако убежден, что Путин «лучше всех одетый политик в мире». Актер также пошутил, что, возможно, не отказался бы от возможности получить премию «Оскар», если бы так называемые российские хакеры предложили ему свою помощь.