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Политика
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Эрик Робертс считает Путина самым стильным политиком в мире
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    Эрик Робертс считает Путина самым стильным политиком в мире

    20:00  22 Сентября 2017
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    Эрик Робертс считает Путина самым стильным политиком в мире

    Лос-Анджелес, 22 сентября. Американский актер Эрик Робертс заявил, что считает президента России Владимира Путина самым стильным политиком в мире.

    Знаменитый актер и старший брат Джулии Робертс прилетел в Россию на фестиваль «Послание к человеку». Во время общения с журналистами был затронут вопрос о видео с актером Морганом Фрименом, в котором артист призывает обратить внимание на якобы «вмешательство» России во внутренние дела США.

    Эрик Робертс считает Путина самым стильным политиком в мире

    Робертс пошутил, что Фримен просто «обожает драму». Он признался, что не интересуется политикой, однако убежден, что Путин «лучше всех одетый политик в мире». Актер также пошутил, что, возможно, не отказался бы от возможности получить премию «Оскар», если бы так называемые российские хакеры предложили ему свою помощь.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #стиль #эрик робертс
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