Путин раскритиковал организацию общественных перевозок в регионах РФ

В Избранное

Ульяновск, 22 сентября. Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по развитию пассажирских перевозок заявил, что регионы и муниципалитеты зачастую не согласуют схему работы общественного транспорта, что усложняет жизнь населению.

В некоторых регионах страны одной из насущных проблем является несогласованность работы общественного транспорта, в результате чего местные жители «не могут добраться вообще» в отдельные населенные пункты. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на заседании в Ульяновске.

Он подчеркнул необходимость разработки комплексного подхода к выполнению требований по перевозке пассажиров, ведь каждый субъект Федерации «по-своему решает задачи развития общественного транспорта, при этом часто действия региональных и муниципальных властей, не согласуются». Путин также отметил такие негативные явления при пассажирских перевозках, как нерегулярность рейсов, дублирование маршрутов, процветание бизнеса «серых перевозчиков».