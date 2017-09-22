Идлиб: ВКС РФ уничтожили тренировочный лагерь «Джебхат ан-Нусры»
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Идлиб, 22 сентября. ВКС РФ нанесли точечный авиаудар по тренировочному лагерю боевиков на северо-западе Идлиба.
Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает со ссылкой на местные источники в провинции Идлиб, что российская военная авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по объекту террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) около населенного пункта Найраб.
Найраб, сообщает источник, расположен около границы с Турцией, в этом регионе боевики «Ан-Нусры» в данный момент сконцентрировали крупные силы. В результате авианалета был полностью уничтожен тренировочный лагерь исламистов.
* Организация запрещена на территории РФ.