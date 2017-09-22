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Общество
Пытавшего сверстника кипятком подростка отдали под суд в Сургуте
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    Пытавшего сверстника кипятком подростка отдали под суд в Сургуте

    17:06  22 Сентября 2017
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    Пытавшего сверстника кипятком подростка отдали под суд в Сургуте

    Сургут, 22 сентября. Следственные органы завершили расследование в отношении 17-летнего воспитанника спецшколы в Сургуте, который обвиняется в пытках, изнасилованиях, вымогательстве и побоях. Всего в деле фигурирует 15 преступлений.

    Как сообщает Ura.ru, о подростке-рецидивисте стало известно после того, как он пытал кипятком своего сверстника в душевой. Через некоторое время родители нескольких девочек заявили, что подросток изнасиловал их дочерей.  Отметим, что сургутская спецшкола для детей с девиантным поведением уже не первый раз оказывается в центре скандала. Воспитанники учреждения поднимали бунт и устраивали массовые побеги.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #суд #подросток #сургут #пытки #побои #изнасилования
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