Пытавшего сверстника кипятком подростка отдали под суд в Сургуте

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Сургут, 22 сентября. Следственные органы завершили расследование в отношении 17-летнего воспитанника спецшколы в Сургуте, который обвиняется в пытках, изнасилованиях, вымогательстве и побоях. Всего в деле фигурирует 15 преступлений.

Как сообщает Ura.ru, о подростке-рецидивисте стало известно после того, как он пытал кипятком своего сверстника в душевой. Через некоторое время родители нескольких девочек заявили, что подросток изнасиловал их дочерей. Отметим, что сургутская спецшкола для детей с девиантным поведением уже не первый раз оказывается в центре скандала. Воспитанники учреждения поднимали бунт и устраивали массовые побеги.