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Весь мир
Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» убили шестерых солдат САА на востоке провинции
Весь мир
Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» убили шестерых солдат САА на востоке провинции
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    Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» убили шестерых солдат САА на востоке провинции

    17:03  22 Сентября 2017
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    Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» убили шестерых солдат САА на востоке провинции

    Хама, 22 сентября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» объединились с другими джихадистами для наступления на позиции САА в восточной Хаме.

    По данным арабского портала «Аль-Масдар» боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) объединились с рядом небольших отрядов исламистов и атаковали позиции правительственных войск Сирии к западу от населенного пункта Саламия.

    Основной удар пришелся на район Таль Харфан. Боевикам удалось убить не менее шести солдат САА и ранить около десяти. Позиции армейцев были временно потеряны, но после контратаки войска вернули контроль над данными территориями.

    Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» убили шестерых солдат САА на востоке провинции

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #саа #джебхат ан-нусра
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