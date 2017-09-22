Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» убили шестерых солдат САА на востоке провинции

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Хама, 22 сентября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» объединились с другими джихадистами для наступления на позиции САА в восточной Хаме.

По данным арабского портала «Аль-Масдар» боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) объединились с рядом небольших отрядов исламистов и атаковали позиции правительственных войск Сирии к западу от населенного пункта Саламия.

Основной удар пришелся на район Таль Харфан. Боевикам удалось убить не менее шести солдат САА и ранить около десяти. Позиции армейцев были временно потеряны, но после контратаки войска вернули контроль над данными территориями.

* Организация запрещена на территории РФ.