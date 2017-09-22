Володин отправил депутатов Госдумы в регионы

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Москва, 22 сентября. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал депутатов оформлять командировки и ехать в регионы, чтобы больше общаться с избирателями.

Он напомнил парламентариям о новом графике работы палаты, завершившей сегодня заседание в 15.00 вместо 18.00 мск. «Это вызвано тем, что есть возможность поехать в регионы и поработать. Оформляйте командировки», - обратился Володин к депутатам, завершая пленарное заседание.

Спикер Госдумы подчеркнул, что народным избранникам нужно использовать эти возможности, чтобы общаться с избирателями на местах.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в минувшую среду Госдума приняла поправки в свой регламент, изменив график проведения пленарных заседаний. Обеденные перерывы были сокращены по средам и вовсе ликвидированы в пятницу. Таким образом, сегодняшнее заседание закончилось в 15.00.

