Путин призвал расширить практику использования единых билетов на транспорте

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Ульяновск, 22 сентября. Практика использования единых проездных билетов для разных видов транспорта должна получить широкое распространение. Об этом на заседании президиума Госсовета заявил президент России Владимир Путин.

«Предлагаю обсудить перспективы развития так называемых мультимодальных перевозок, когда по одному билету посредством безналичной оплаты пассажир может доехать до пункта назначения на двух и более видах транспорта», — отметил глава государства.

Напомним, ранее Путин провел в Кремле встречу с «капитанами бизнеса», в ходе которой обсуждалась консолидация усилий государства и деловых кругов на фоне санкций.