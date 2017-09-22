Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Путина в Ульяновске позабавила маршрутка «до Лубянки»
Экономика
Путин призвал расширить практику использования единых билетов на транспорте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин призвал расширить практику использования единых билетов на транспорте

    17:22  22 Сентября 2017
    47

    Путин призвал расширить практику использования единых билетов на транспорте

    Ульяновск, 22 сентября. Практика использования единых проездных билетов для разных видов транспорта должна получить широкое распространение. Об этом на заседании президиума Госсовета заявил президент России Владимир Путин.

    «Предлагаю обсудить перспективы развития так называемых мультимодальных перевозок, когда по одному билету посредством безналичной оплаты пассажир может доехать до пункта назначения на двух и более видах транспорта», — отметил глава государства.

    Напомним, ранее Путин провел в Кремле встречу с «капитанами бизнеса», в ходе которой обсуждалась консолидация усилий государства и деловых кругов на фоне санкций.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 59699

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29118

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41964

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21124

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8341
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        3024
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        451
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        283
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        197