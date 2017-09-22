Учитель пригласил на премьеру «Матильды» королевскую семью Британии

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Лондон, 22 сентября. Режиссер Алексей Учитель пригласил королевскую семью на премьеру фильма «Матильда» в Великобритании, сообщили организаторы Недели российского кино, которая пройдет в Соединенном Королевстве в ноябре этого года.

«Мы направили приглашение посетить премьеру фильма «Матильда» принцу Майклу Кентскому и другим членам королевской семьи Великобритании и надеемся, что они его примут», — цитируют слова режиссера организаторы фестиваля в Британии.

Учитель обратил внимание, что связи между королевскими домами России и Великобритании «имеют многовековую, очень непростую, но очень наполненную событиями и эмоциями историю». Режиссер констатировал, что для него большая честь, если показ «Матильды» состоится при участии членов королевской семьи.