Дейр эз-Зор: курды и западная коалиция продвигаются к месторождениям Конико и Аль-Азбе

В Избранное

Дейр эз-Зор, 22 сентября. Курды и коалиция США открыли два новых наступательных направления на севере провинции.

Военные источники в Сирии сообщают, что войска международной коалиции во главе с США и курды из альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) начали продвижение к крупному газовому месторождению Конико и нефтяному месторождению Аль-Азбе около населенного пункта Хушам.

Отмечается, что крупная группировка курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) направляется в сторону района Аль-Салехия. Это значительно увеличивает вероятность столкновения курдов и правительственных войск Сирии, считают эксперты.