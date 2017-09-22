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Дейр эз-Зор: курды и западная коалиция продвигаются к месторождениям Конико и Аль-Азбе
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    Дейр эз-Зор: курды и западная коалиция продвигаются к месторождениям Конико и Аль-Азбе

    16:48  22 Сентября 2017  /обновлено: 16:48  22 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: курды и западная коалиция продвигаются к месторождениям Конико и Аль-Азбе

    Дейр эз-Зор, 22 сентября. Курды и коалиция США открыли два новых наступательных направления на севере провинции.

    Военные источники в Сирии сообщают, что войска международной коалиции во главе с США и курды из альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) начали продвижение к крупному газовому месторождению Конико и нефтяному месторождению Аль-Азбе около населенного пункта Хушам.

    Отмечается, что крупная группировка курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) направляется в сторону района Аль-Салехия. Это значительно увеличивает вероятность столкновения курдов и правительственных войск Сирии, считают эксперты.

    Дейр эз-Зор: курды и западная коалиция продвигаются к месторождениям Конико и Аль-Азбе

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #курды #дейр эз-зор
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