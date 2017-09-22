Burger King требует запретить хоррор «Оно» в России

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Москва, 22 сентября. Компания Burger King потребовала снять с российского проката фильм ужасов «Оно», сообщили в пресс-службе ФАС.

В сообщении, в частности, отмечается, что клоун Пеннивайз из фильма «Оно» является точной копией главного символа McDonald’s. У злодея в ужастике даже есть красные шарики, с помощью которых он заманивает невинных детей к себе в логово. Таким образом, главный конкурент Burger King получает огромное преимущество на рынке, уверены в компании.

«Так как ассоциативная реклама имеет сильное влияние на потребителя, то это наносит существенный вред Burger King и грубо нарушает наши права и интересы», — цитирует сообщение пресс-служба ФАС.

В связи с этим Burger King требует запретить показ «Оно» на всей территории России.

Напомним, что новая экранизация одного из самых известных произведений Стивена Кинга «Оно» рассказывает о семи подростках, основавших «Клуб лузеров». Они проживают в городе Дерри, штат Мэн. Весь город держит в страхе древний монстр, который приобретает форму клоуна Пеннивайза. Он питается страхами маленьких детей, причем в самом буквальном смысле.