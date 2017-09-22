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Новая «золотая лихорадка»: аналитик предупредил об ускорении дедолларизации
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    Новая «золотая лихорадка»: аналитик предупредил об ускорении дедолларизации

    17:19  22 Сентября 2017
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    Мир приходит к дедолларизации

    Международный стратег Марин Катуса, признанный одним из лучших аналитиков, заявил, что в мировом политическом пространстве наметилось ускорение дедолларизации (процесс постепенного отказа от использования доллара США в качестве валюты международных расчетов — прим. ФАН).

    Федеральное агентство новостей представляет своим читателям перевод статьи «You're Going To See A Rush For Gold» Katusa Warns De-Dollarization Is Accelerating («Вы собираетесь стать свидетелями «золотой лихорадки» Катуса предупреждает, что дедолларизация ускоряется), опубликованную порталом Zero Hedge.

    В предыдущих прогнозах отмечалось, что страны всего мира скоро прекратят торговлю в долларах США такими товарами, как нефть, что мы уже видим с Китаем, Россией, Ираном и Венесуэлой, которые разрабатывают не основывающиеся на долларе подкрепленные золотом механизмы обмена. Эта тенденция, по мнению аналитика, которое он высказал в обязательном для просмотра интервью с Future Money Trends, будет только продолжать ослаблять доллар США в будущем, и в ближайшие годы результатом станет масштабное уменьшение золотого резерва.

    Золотовалютные резервы

    «Я думаю, у нас будет краткосрочное отхождение от доллара США ... тогда его позиции будут очень слабыми ... и тогда он будет терять в цене и популярности… при Китае и России, работающими сообща для дедолларизации валюты США, начиная с нефтяного рынка, который является самым большим ... и продолжая другими товарами», — поясняет свою позицию стратег.

    Катуса утверждает, что когда эти деньги вернутся, мир начнет кричать, что «развивающимся рынкам нужно золото, чтобы осуществлять обмен юаней и рублей». Там образом человечество станет свидетелем новой золотой лихорадки.

    Эксперт подчеркивает, что собирается по полной загрузить золотовалютные резервы по мере того, как доллар будет укрепляться и оказывать дополнительное давление на стоимость золота. При этом он говорит, что к следующему году главные управляющие фондами начнут переводить капитал обратно в драгоценные металлы из-за слабости доллара, глобальной дедолларизации и экономического кризиса.

    Новая «золотая лихорадка»: аналитик предупредил об ускорении дедолларизации

    «Все хотят поспешить, когда намечается что-то захватывающее. Но вы занимаете свою позицию до массового потока денег. Я думаю, в скором времени нас ожидает «подпрыгивание дохлой кошки» у доллара. Это будет означать, что в ближайшей перспективе мы будем наблюдать некоторое ослабление золота… следующие шесть месяцев — мое время для загрузки», — заключил Катуса.

    Геополитическая перестройка, которая сейчас имеет место, предполагает кардинальное изменение финансовых и экономических систем, каких человечество еще не знало. Этот переход не наступит без кризиса и паники, поэтому именно сейчас настало время занять устойчивую позицию в области золотовалютных резервов.

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    Автор: Алексей Громов
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