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Экономика
«Закрытие» и «Бан»: санация двух крупных банков проходит по невиданной схеме
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    «Закрытие» и «Бан»: санация двух крупных банков проходит по невиданной схеме

    16:58  22 Сентября 2017
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    «Закрытие» и «Бан»: санация двух крупных банков проходит по невиданной схеме

    Сразу два крупных коммерческих банка, входящие в российский топ-20, попали в санационный список ЦБ. Как горько шутят в российских финансовых кругах, были банки «Открытие» и «Бин», теперь будут «Закрытие» и «Бан».

    Хотя на самом деле ничего подобного не происходит: их лицензии не отозваны, они продолжают функционировать в рабочем режиме, но контрольный пакет их акций (не менее 75%) переходит в собственность специально созданного в августе Фонда консолидации банковского сектора, из которого за счет ЦБ происходит дофинансирование деятельности «санируемых» банков. В случае «Открытия» сумма определена в триллион рублей, в случае «Бинбанка» речь пока идет о 250–300 миллиардах.

    Все это вызывает бурные дискуссии в российском коммуникативном поле. Мол, что это за приватизация прибылей и национализация убытков? Что это за «санация» всего двух, пусть и немаленьких, банков, которая (1,3 трлн рублей) обойдется дороже, чем запланированные расходы федерального бюджета 2017 года на образование (564 млрд рублей), здравоохранение (479 млрд рублей), культуру (97 млрд рублей), ЖКХ (61 млрд рублей) и охрану окружающей среды (59 млрд рублей), вместе взятые?

    Что, потраченных с начала 2014 года на «санацию» банковского сектора 3,4 трлн рублей Эльвире Набиуллиной оказалось мало, и, если она так «вошла во вкус», то чего нужно ждать дальше?

    И правда, чего?

    «Закрытие» и «Бан»: санация двух крупных банков проходит по невиданной схеме

    Смотрите, кто ушел

    Активы банка «Открытие» на максимуме октября 2016 года составляли 3,2 трлн рублей. В рейтинге российских банков на начало 2017 года он занимал 7-е место (2,6 трлн рублей), находясь под управлением «разношерстной структуры акционеров», среди которых выделялись Вадим Беляев, Рубен Аганбегян и Александр Мамут.

    Целью этого комплота, судя по всему, было установление контроля над «Росгосстрахом», причем этот план, как можно предположить, пользовался определенной поддержкой из-за рубежа. Так, группа «Открытие» была единственной в России, сумевшей в 2015 году привлечь синдицированный кредит западных банков — правда, на сумму «всего лишь» 186 млн долл., но на пике антироссийских санкций такое «исключение из правил» было весьма показательным.

    «Бинбанк» в рейтинге российских банков на начало 2017 года занимал 12-е место с активами в 1,1 трлн рублей и относился к «ингушской» бизнес-империи Михаила Гуцериева, доверившего контроль над этой структурой своему племяннику Михаилу Шишханову.

    В 2007 году против Гуцериева было возбуждено уголовное дело, суд вынес постановление о его аресте и объявил в международный розыск, но к 2010 году конфликт был разрешен, и с тех пор никаких претензий к группе БИН у российских властей не возникало.

    «Закрытие» и «Бан»: санация двух крупных банков проходит по невиданной схеме

    По новой схеме

    И в том, и в другом случае санация проходит по новой схеме — помимо Агентства страхования вкладов (АСВ) и без отзыва банковской лицензии у финансового учреждения. По сути, Центробанк выкупает у прежних собственников их права, принимая на себя обязательства по их долгам.

    Если раньше для того, чтобы санировать банк, нужно было его официально обанкротить, а деньги вкладчикам возмещать из средств АСВ (то есть резервных отчислений участников Ассоциации российских банков и бюджета), то сейчас ЦБ делает это за счет собственных средств и без процедуры банкротства.

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    Несомненно, эта схема, предусмотренная Федеральным законом №84-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 1 мая 2017 года, тесным образом связана с нашумевшим выходом 17 июля восьми крупнейших финансовых структур РФ («Сбербанк», ВТБ, ВТБ24, «Открытие», «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Бинбанк» и «Альфа-банк») из АРБ. Как можно видеть, оба фигуранта нынешних событий были в числе этой «великолепной восьмерки».

    Как говорится: «Совпадение? Не думаю».

    «Закрытие» и «Бан»: санация двух крупных банков проходит по невиданной схеме

    Лучше поздно, чем никогда

    Сегодня уже очевидно: та «двухуровневая» (ЦБ–коммерческие банки) банковская система, которая была введена в России в начале «рыночных реформ», доживает последние годы, если не месяцы. И это — не случайность и не прихоть Эльвиры Набиуллиной.

    Сейчас перед российской экономикой стоят совершенно иные задачи, чем в «лихие девяностые», а все возможности действующей финансовой системы под них «подстроиться» исчерпаны. Даже у крупнейших банков.

    Более того, для них эта проблема стоит острее всего. Потому что сотни мелких «живопырок» могут быть закрыты без особого ущерба для России в целом. Тогда как «крупняк», завязанный на миллионы вкладчиков, на тысячи реальных производств и проектов финансовые структуры, к тому же испытывающие гигантский пресс новейших финансовых технологий из-за рубежа, должен координировать свои действия с государством.

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    Кстати, в блиц-интервью Михаила Шишханова РБК относительно событий вокруг «Бинбанка» он прямо заявляет о том, что 75% его бизнеса «уйдет государству», и утверждает, что «Центральный банк — все-таки это орган государственной власти».

    Не знаю, как де-юре, но де-факто, видимо, все так и обстоит. Это может означать, что государство все-таки решилось на дополнительную рублевую эмиссию — под флагом «спасения коммерческих банков».

    А вот куда шли и пойдут «списанные убытки» — уже не только коммерческая, но и государственная (может быть — даже военная) тайна. За разглашение которой полагаются не только закрытие и бан.

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    Автор: Олег Щукин
    #набиуллина #центробанк рф #банковский сектор
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