Facebook контролируют спецслужбы США: эксперт о реакции Трампа на «мистификацию» с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что российская сторона оплачивала политическую рекламу в Facebook во время президентских выборов. Трамп заявил, что американские средства массовой информации освещали ход предвыборной гонки, действуя в интересах Хиллари Клинтон.

«Мистификация относительно России продолжается, теперь реклама на Facebook. А как на счет абсолютно предвзятого и нечестного освещения в СМИ в пользу Хиллари?» — написал глава государства в своем Twitter.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей однозначно исключил размещение любого рода рекламы в социальной сети представителями Кремля.

«Дональд Трамп не знаком с бухгалтерией Facebook и не знает, с кем компания сотрудничает, реализуя различные PR-проекты и размещая рекламу. Совершенно очевидно, что социальная сеть не сотрудничает с администрацией президента Российской Федерации, это полностью исключено, поскольку подобного рода сотрудничества не бывает в принципе. Насколько я знаю, господин Цукерберг активно сотрудничает с органами американского правосудия. Если у них есть какие-то претензии к Facebook — пусть они их выскажут», — рассуждает Брутер

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов говорит, что Facebook — это социальная сеть, принадлежащая американскому гражданину. Она находится под полным контролем американского государства, более того, как утверждает политолог, выполняет для властей заказы про сбору персональных данных, а также метаданных. А значит, вмешательство в работу соцсети со стороны полностью исключено.

«Подобного рода обвинения со стороны представителей компании звучат очень нелепо и неуместно. Facebook полностью контролируется спецслужбами и иными правительственными структурами. Утверждать, что российская сторона с помощью американского продукта смогла повлиять на результаты выборов — это, как минимум, забавно. Это можно даже расценивать как оскорбление собственных спецслужб», — заключил международный эксперт.

Брутер в свою очередь подчеркивает, что нужно разделять социальную и политическую рекламу. Политическая реклама — это агитация за кандидата, либо против него, а социальная реклама — это агитация за какую-либо идею. И во время выборов PR-специалисты размещают именно социальную рекламу, которая не противоречит существующей нормативно-правовой бозе. Также политолог заметил, что у руководства Facebook есть все необходимые рычаги воздействия на рекламодателя, и компания может прибегнуть к ним в любой момент.

«Я не понимаю, почему PR-специалисты не могут агитировать людей за некие общепринятые идеи. Если идеи не подходят Facebook, то компания могла бы и не размещать рекламу. Социальная сеть и без того очень селективно подходит к размещению контента. На мой взгляд, все, что касается рекламы, не может противоречить законодательству. В противном случае, российские площадки не должны размещать рекламу иностранных пиарщиков», — заключает эксперт.



Политолог говорит, что Facebook — это довольно политизированная площадка, как и Livejournal.

«Действительно, есть серьезные ограничения, хотя, на мой взгляд, их быть не должно. Полагаю, это связано с общей политикой. Это не сказывается на демократии положительно, как и на отношениях России и Запада. Но это их выбор», — заключает Владимир Брутер.

Ранее представители Facebook пообещали представить конгрессу США факты, которые якобы свидетельствуют о вмешательстве России в американские президентские выборы. Несмотря на эти намерения, у компании пока что нет информации, которая бы указывала на вмешательство России в процесс выборов главы Белого дома.