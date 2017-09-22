Медведев попросит Путина сохранить условия финансирования АПК в 2018 году

Станица Гиагинская, 22 сентября. Председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил, что попросит президента России Владимира Путина сохранить действующие условия бюджетного финансирования АПК в 2018 году в виде защищенной строки бюджета.

Глава кабмина выразил надежду, что глава государства поддержит данную инициативу.

«Потому что бюджет, как обычно, сложный, но мы договорились несколько лет назад о том, что расходы на сельское хозяйство — защищенная часть бюджета», — добавил премьер-министр на совещании о ходе полевых работ.