Медведев попросит Путина сохранить условия финансирования АПК в 2018 году
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Станица Гиагинская, 22 сентября. Председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил, что попросит президента России Владимира Путина сохранить действующие условия бюджетного финансирования АПК в 2018 году в виде защищенной строки бюджета.
Глава кабмина выразил надежду, что глава государства поддержит данную инициативу.
«Потому что бюджет, как обычно, сложный, но мы договорились несколько лет назад о том, что расходы на сельское хозяйство — защищенная часть бюджета», — добавил премьер-министр на совещании о ходе полевых работ.
Ранее Медведев заявил, что российское правительство должно проводить сдержанную бюджетную политику.