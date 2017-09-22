Убийцей пропавшей под Волгоградом 5-летней девочки может быть дедушка ее подруги

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Калач-на-Дону, 22 сентября. Житель города Калач-на-Дону, задержанный по подозрению в убийстве пятилетней девочки, является дедушкой ее подруги. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Волгоградской области Наталия Куницкая.

15 сентября пятилетняя девочка пропала на детской площадке в Калаче-на-Дону, после этого начались масштабные поиски ребенка с участием полицейских, казаков и волонтеров. Тело малышки обнаружили 22 сентября в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. Владелец строения был задержан как предполагаемый убийца несовершеннолетней.

«Подозреваемый знал погибшую, его внучка общалась с убитой девочкой», — пояснила РИА Новости Куницкая.

Мотивы совершенного преступления сейчас выясняются.