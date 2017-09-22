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Общество
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Украина
Двух подозреваемых в поставках продуктов в ДНР и ЛНР задержали на Украине
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    Двух подозреваемых в поставках продуктов в ДНР и ЛНР задержали на Украине

    16:34  22 Сентября 2017  /обновлено: 16:34  22 Сентября 2017
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    Двух подозреваемых в поставках продуктов в ДНР и ЛНР задержали на Украине

    Киев, 22 сентября. На Украине задержали двоих подозреваемых в поставках продуктов в Донецкую и Луганские народные республики почти на две тысячи долларов (50 млн гривен). 

    В рамках расследования дела проведено уже два десятка обысков в Харькове и Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

    Украинские следователи полагают, что подозреваемые в период с 2015-го по 2016 годы заключили фиктивные международные контракты о поставках продуктов питания и других товаров в Азербайджан, Гану и Турцию, а на самом деле поставки шли в ДНР и ЛНР. 

    Кроме того, в прокуратуре подчеркнули, что подозреваемые якобы незаконно незаконно возметили НДС в размере шести миллионов гривен (229 тысяч долларов).
     

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #украина #лнр #продукты #поставки
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