Дейр эз-Зор: боевики ИГИЛ подожгли нефтяное месторождение Эль-Исба перед отступлением

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Дейр эз-Зор, 22 сентября. Боевики «Исламского государства»* отступают в Дейр эз-Зоре под давлением ВКС РФ и САА.

По данным военных источников боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) продолжают отступление на восточном берегу реки Евфрат. САА при поддержке российской авиации оказывает мощное давление на оборону игиловцев.

Источник отмечает, что боевики применили обычную тактику «Халифата» при отступлении, они стремятся уничтожить все, что может быть полезным для Сирийской арабской республики. Во время очередного отхода со своих позиций джихадисты подожгли нефтяное месторождение Эль-Исба.

Burning wells at El Isba #oil field, #DeirazZor, set on fire by IS. Potential for more scorched-earth tactics https://t.co/jinqZwnbpm pic.twitter.com/EN3dUVruRw — Wim Zwijnenburg (@wammezz) September 22, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.