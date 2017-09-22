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Весь мир
Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» убили шестерых солдат САА на востоке провинции
Весь мир
Дейр эз-Зор: боевики ИГИЛ подожгли нефтяное месторождение Эль-Исба перед отступлением
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    Дейр эз-Зор: боевики ИГИЛ подожгли нефтяное месторождение Эль-Исба перед отступлением

    16:27  22 Сентября 2017  /обновлено: 16:45  22 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: боевики ИГИЛ подожгли нефтяное месторождение Эль-Исба перед отступлением

    Дейр эз-Зор, 22 сентября. Боевики «Исламского государства»* отступают в Дейр эз-Зоре под давлением ВКС РФ и САА.

    По данным военных источников боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) продолжают отступление на восточном берегу реки Евфрат. САА при поддержке российской авиации оказывает мощное давление на оборону игиловцев.

    Источник отмечает, что боевики применили обычную тактику «Халифата» при отступлении, они стремятся уничтожить все, что может быть полезным для Сирийской арабской республики. Во время очередного отхода со своих позиций джихадисты подожгли нефтяное месторождение Эль-Исба.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #игил #дейр эз-зор
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