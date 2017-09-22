Автобус с россиянами столкнулся с автомобилем в Анталье, есть жертвы

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Анталья, 22 сентября. Генкосульство России в Турции не подтвердило сообщения СМИ о пострадавших при ДТП в Анталье россиянах. В диппредставительстве добавили, что в результате столкновения автомобиля и автобуса с россиянами погиб один из водителей, однако он был гражданином Турции.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Анталье водитель автомобиля не справился с управлением. Транспортное средство перевернулось и оказалось на другой полосе, где проезжал туристический автобус. В результате ДТП погиб водитель легковушки и пострадали 12 россиян, утверждали местные издания.

В Генконсульстве не подтвердили информацию о пострадавших гражданах РФ. Как стало известно, в 7.30 автобус с 20 россиянами ехал из аэропорта в Кемер и столкнулся с машиной, вылетевшей на встречку. От удара погиб предполагаемый виновник аварии.

По данным диппредставительства, все 20 россиян отказались от медицинского осмотра. Их увезли с места аварии разными машинами в те места отдыха, куда они направлялись.