Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» убили шестерых солдат САА на востоке провинции
Происшествия
Автобус с россиянами столкнулся с автомобилем в Анталье, есть жертвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автобус с россиянами столкнулся с автомобилем в Анталье, есть жертвы

    16:43  22 Сентября 2017  /обновлено: 16:50  22 Сентября 2017
    167

    Россияне пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

    Анталья, 22 сентября. Генкосульство России в Турции не подтвердило сообщения СМИ о пострадавших при ДТП в Анталье россиянах. В диппредставительстве добавили, что в результате столкновения автомобиля и автобуса с россиянами погиб один из водителей, однако он был гражданином Турции.

    Ранее в СМИ сообщалось, что в Анталье водитель автомобиля не справился с управлением. Транспортное средство перевернулось и оказалось на другой полосе, где проезжал туристический автобус. В результате ДТП погиб водитель легковушки и пострадали 12 россиян, утверждали местные издания.

    В Генконсульстве не подтвердили информацию о пострадавших гражданах РФ. Как стало известно, в 7.30 автобус с 20 россиянами ехал из аэропорта в Кемер и столкнулся с машиной, вылетевшей на встречку. От удара погиб предполагаемый виновник аварии.

    По данным диппредставительства, все 20 россиян отказались от медицинского осмотра. Их увезли с места аварии разными машинами в те места отдыха, куда они направлялись.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 58426

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29112

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41943

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21074

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8331
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        2876
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        377
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        258
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        188