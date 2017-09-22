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Общество
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Политика
Запад выделил $80 млн на информационную войну с Россией перед выборами
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    Запад выделил $80 млн на информационную войну с Россией перед выборами

    16:22  22 Сентября 2017
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    Запад выделил $80 млн на информационную войну с Россией перед выборами

    Москва, 22 сентября. Западные страны выделили более 80 млн долларов (около 4,5 млрд рублей) на противодействие президентским выборам в России с 2015 по 2018 годы. Такие данные в пятницу предоставил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Никита Данюк.

    По его словам, эта информация была взята из открытых источников.

    Запад выделил $80 млн на информационную войну с Россией перед выборами

    «Россию пытаются дестабилизировать, и информационное пространство является одной из главных сфер, благодаря которой можно эффективно пытаться манипулировать сознанием масс. Для этого будет потрачено более 80 млн долларов», — отметил Данюк.

    Эксперт подчеркнул, что на осуществление госпереворота на Украине было потрачено в два раза меньше — 40 млн долларов (2 млрд рублей).

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #запад #информационная война #выборы-2018 #вмешательство
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