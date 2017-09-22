Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» убили шестерых солдат САА на востоке провинции
Общество
День осеннего равноденствия — 2017: когда наступает, история, как отмечают, приметы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    День осеннего равноденствия — 2017: когда наступает, история, как отмечают, приметы

    16:32  22 Сентября 2017
    61

    День осеннего равноденствия — 2017: когда наступает, история, как отмечают, приметы

    Итак, наступает настоящая осень — день становится одной продолжительности с ночью. Этот момент в природе называется осеннее равноденствие. В Японии День осеннего равноденствия является государственным праздником, на Руси это время называлось Осенины и совпадало  с праздником Рождества Богородицы.

    Начиная с Дня осеннего равноденствия, в северном полушарии день будет стремительно убывать, вплоть до середины декабря. В южном полушарии все наоборот — там день начинает прибавляться, и наступает астрономическая весна.

    Когда в 2017 году наступит осеннее равноденствие

    Осеннее равноденствие в 2017 году наступит 22 сентября в 23 часа 03 минуты по московскому времени. В этот момент Солнце в очередной раз пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария в южное, а вслед за этим наступит День осеннего равноденствия, который в не високосные годы всегда приходится на 23 сентября.

    В этот день продолжительность дня и ночи на всей Земле одинаковая и составляет 12 часов, а наша планета занимает строго вертикальное положение по отношению к Солнцу.

    огда в 2017 году наступит осеннее равноденствие

    День осеннего равноденствия на Руси

    На Руси этот день назывался Осенины или Госпожинки и отмечался как праздник урожая. После принятия на Руси христианства этот праздник слился с Рождеством Богородицы, которое в православии отмечается 21 сентября.

    День осеннего равноденствия у древних славян был связан с окончанием всех сельскохозяйственных работ, также в эти дни было принято зажигать «новый» огонь, который знаменовал обновление земли. Это было связано с тем, что на Руси в древности Новый год отмечали в сентябре.

    На Руси этот день назывался Осенины или Госпожинки и отмечался как праздник урожая

    На Осенины в селах устраивались большие праздники. В эти дни было принято печь пироги из муки нового урожая. Также на столах были свежеубранные овощи и фрукты.

    После Осенин начиналась уборка поздних овощей — в основном капусты и лука. Также в деревнях начинали солить капусту и другие овощи и готовиться к зиме.

    Согласно народным приметам, если на День осеннего равноденствия хорошая погода, то осень будет длинной и довольно теплой, а зима не слишком суровой.

    День осеннего равноденствия в Японии

    В Японии День осеннего равноденствия является государственным праздником, который посвящен воспоминаниям об усопших предках. Праздник существовал издревле и был связан с императорской фамилией, а в своем нынешнем виде он существует с 1948 года.

    Праздник связан с дренеяпонской традицией в День осеннего равноденствия посещать святилища местных богов и благодарить их за урожай.

    Изначально это был религиозный праздник, связанный с японской религией, которая называется синтоизм. Но сегодня День осеннего равноденствия празднуют японцы всех вероисповеданий и атеисты. В этот день жители Японии посещают могилы предков и устраивают семейные трапезы.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #япония #осеннее равноденствие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 58434

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29112

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41943

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21075

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8331
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        2880
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        379
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        258
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        188