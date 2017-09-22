День осеннего равноденствия — 2017: когда наступает, история, как отмечают, приметы

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Итак, наступает настоящая осень — день становится одной продолжительности с ночью. Этот момент в природе называется осеннее равноденствие. В Японии День осеннего равноденствия является государственным праздником, на Руси это время называлось Осенины и совпадало с праздником Рождества Богородицы.

Начиная с Дня осеннего равноденствия, в северном полушарии день будет стремительно убывать, вплоть до середины декабря. В южном полушарии все наоборот — там день начинает прибавляться, и наступает астрономическая весна.

Когда в 2017 году наступит осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие в 2017 году наступит 22 сентября в 23 часа 03 минуты по московскому времени. В этот момент Солнце в очередной раз пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария в южное, а вслед за этим наступит День осеннего равноденствия, который в не високосные годы всегда приходится на 23 сентября.

В этот день продолжительность дня и ночи на всей Земле одинаковая и составляет 12 часов, а наша планета занимает строго вертикальное положение по отношению к Солнцу.

День осеннего равноденствия на Руси

На Руси этот день назывался Осенины или Госпожинки и отмечался как праздник урожая. После принятия на Руси христианства этот праздник слился с Рождеством Богородицы, которое в православии отмечается 21 сентября.

День осеннего равноденствия у древних славян был связан с окончанием всех сельскохозяйственных работ, также в эти дни было принято зажигать «новый» огонь, который знаменовал обновление земли. Это было связано с тем, что на Руси в древности Новый год отмечали в сентябре.

На Осенины в селах устраивались большие праздники. В эти дни было принято печь пироги из муки нового урожая. Также на столах были свежеубранные овощи и фрукты.

После Осенин начиналась уборка поздних овощей — в основном капусты и лука. Также в деревнях начинали солить капусту и другие овощи и готовиться к зиме.

Согласно народным приметам, если на День осеннего равноденствия хорошая погода, то осень будет длинной и довольно теплой, а зима не слишком суровой.

День осеннего равноденствия в Японии

В Японии День осеннего равноденствия является государственным праздником, который посвящен воспоминаниям об усопших предках. Праздник существовал издревле и был связан с императорской фамилией, а в своем нынешнем виде он существует с 1948 года.

Праздник связан с дренеяпонской традицией в День осеннего равноденствия посещать святилища местных богов и благодарить их за урожай.

Изначально это был религиозный праздник, связанный с японской религией, которая называется синтоизм. Но сегодня День осеннего равноденствия празднуют японцы всех вероисповеданий и атеисты. В этот день жители Японии посещают могилы предков и устраивают семейные трапезы.