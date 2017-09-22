Донбасс сегодня: «Правый сектор» обстрелял ВСУ, Киев угрожает захватить ДНР и ЛНР

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Донбасс, 22 сентября. Мечты украинских пограничников. «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) накрыл ВСУ «братским» огнем. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Украинские силовики «выходят» на границу

Глава пограничного ведомства Украины Петр Цигикал на состоявшемся в Мариуполе брифинге заявил, что украинские пограничники, ВСУ и батальоны Национальной гвардии готовы выйти к границе с Россией и установить полный контроль над Донбассом. При этом чиновник отметил, что сил и средств для данного «маневра» достаточно.

Заметим, когда подобные заявления звучат от генералов ВСУ и радикалов добровольческих батальонов, это воспринимается с большей серьезностью, нежели заявления руководителя государственного ведомства, который не смог воспрепятствовать прорыву невооруженного Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки с позиций киевских силовиков по 17 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено более 50 мин различного калибра. Таким образом, солдаты ВСУ и Нацгвардии нарушили режим прекращения огня 37 раз.

При обстрелах территорий Донбасса, украинские силовики применяли запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, штатных вооружений БМП, БТР, гранатометов различного типа и стрелкового оружия. В результате минометного обстрела полностью сгорел жилой дом в поселке Красный Яр.

«Братский» огонь

В оперативном командовании ДНР сообщили об очередной неудавшейся провокации националистов из «Правого сектора»*. Согласно представленной информации в ночь с 20 на 21 сентября «правосеки» открыли огонь по позициям третьего механизированного батальона 72 омбр ВСУ.

Целью данной провокации был вызов огня по мирным кварталам Донецка. После обстрела указанное подразделение ВСУ было приведено в полную боевую готовность. Батальон потерял одного убитым, и еще трое военнослужащих получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.