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Донбасс сегодня: «Правый сектор» обстрелял ВСУ, Киев угрожает захватить ДНР и ЛНР
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    Донбасс сегодня: «Правый сектор» обстрелял ВСУ, Киев угрожает захватить ДНР и ЛНР

    16:22  22 Сентября 2017  /обновлено: 16:23  22 Сентября 2017
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    Донбасс сегодня: ВСУ «выходят» на границу России, «братский» огонь «правосеков»

    Донбасс, 22 сентября. Мечты украинских пограничников. «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) накрыл ВСУ «братским» огнем. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Украинские силовики «выходят» на границу

    Глава пограничного ведомства Украины Петр Цигикал на состоявшемся в Мариуполе брифинге заявил, что украинские пограничники, ВСУ и батальоны Национальной гвардии готовы выйти к границе с Россией и установить полный контроль над Донбассом. При этом чиновник отметил, что сил и средств для данного «маневра» достаточно.

    Заметим, когда подобные заявления звучат от генералов ВСУ и радикалов добровольческих батальонов, это воспринимается с большей серьезностью, нежели заявления руководителя государственного ведомства, который не смог воспрепятствовать прорыву невооруженного Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки с позиций киевских силовиков по 17 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено более 50 мин различного калибра. Таким образом, солдаты ВСУ и Нацгвардии нарушили режим прекращения огня 37 раз.

    Донбасс сегодня: ВСУ «выходят» на границу России, «братский» огонь «правосеков»

    При обстрелах территорий Донбасса, украинские силовики применяли запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, штатных вооружений БМП, БТР, гранатометов различного типа и стрелкового оружия. В результате минометного обстрела полностью сгорел жилой дом в поселке Красный Яр.

    «Братский» огонь

    В оперативном командовании ДНР сообщили об очередной неудавшейся провокации националистов из «Правого сектора»*. Согласно представленной информации в ночь с 20 на 21 сентября «правосеки» открыли огонь по позициям третьего механизированного батальона 72 омбр ВСУ.

    Целью данной провокации был вызов огня по мирным кварталам Донецка. После обстрела указанное подразделение ВСУ было приведено в полную боевую готовность. Батальон потерял одного убитым, и еще трое военнослужащих получили ранения.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Николай Романенко
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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