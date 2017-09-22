Сирия: откуда у боевиков ИГ в Дейр эз-Зоре сложные оптико-электронные приборы американского производства

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Военные источники ФАН сообщают, что в Дейр эз-Зоре на освобожденных от боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ) территориях были найдены образцы современного вооружения западного производства. В частности, были обнаружены буксируемые гаубицы производства Великобритании, которые стоят также и на вооружении у Соединенных Штатов Америки.

Это не первая находка американского оружия на позициях боевиков террористических организаций. Не так давно иракские правительственные войска нашли в освобожденных от боевиков ИГ* (запрещено в РФ) районах Тель Афара переносной противотанковый комплекс FGM-148 Javelin, стоимость которого превышает 200 000 долларов США, а одной ракеты к нему — 100 000.

Американское оружие также было замечено в июне этого года у группировки «Исламского государства» (запрещено в РФ), которая действовала в районе Акербата. Также по неустановленным причинам к радикальным исламистам ранее попала противотанковая установка TOW также американского производства.

Однако на гаубицах, найденных в Дейр эз-Зоре, был обнаружен прицел М138. Его производит американская компания Seiler Instrument Inc., специализирующаяся на сборке оптических приборов. Данное устройство представляет собой прицел с 8-кратным увеличением для обеспечения прямой наводки артиллерии. Сам факт того, что к боевикам попали американские гаубицы с таким серьезным оборудованием, вызывает множество вопросов.

Федеральное агентство новостей обратилось к главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко с вопросом, возможно ли использование боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ) этого прицела без специальной подготовки:

«Нет, здесь надо пройти специальное обучение, потому что это сложное оптико-электронное устройство. Едва ли необученный боевик мог бы им пользоваться. Его использование предполагает какой-то уровень технической подготовленности», — ответил военный эксперт.

Наш собеседник отметил, что артиллеристы как таковые, в любом случае, должны быть людьми подготовленными:

«Если мы не говорим про пуски каких-то самопальных ракет и использование на коленке сделанных устройств, если речь идет об артиллерийских орудиях: гаубицах и так далее, — предполагается, что боевой расчет должен быть подготовленным. Особенно должны быть подготовлены те, кто осуществляют прицеливание, наводку и так далее. Это достигается определенными тренировками, здесь требуются математические расчеты и вычисления. Но кто мог проводить такое обучение, вопрос, конечно, открытый».

Эксперт подчеркнул, что нельзя исключать и какой-то вариант обучения со стороны:

«Вопрос только в том, кто их нанимал. Нанимали ли их боевики, террористы напрямую, либо эта помощь оказывалась в виде инструкторов. Здесь без четких данных в виде документов или оперативной информации тяжело выдвигать какие-либо конкретные версии. Версий может быть несколько: могли работать представители частных военных компаний, могли работать какие-то люди по индивидуальным контрактам и договоренностям, могло быть и военно-техническое обучение со стороны военных инструкторов, в том числе, и каких-то западных стран».

Нельзя сказать наверняка, и как вооружение в такой комплектации могло попасть в руки боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор:

«Известно, что по программе подготовки боевиков так называемой «умеренной» оппозиции Соединенными Штатами осуществлялись поставки вооружения определенным силам в Сирии. Однако в прошлом году был скандал, когда, кроме нескольких человек, все подготовленные США сирийские оппозиционеры переметнулись в ИГИЛ* (запрещено в РФ)».

Очевидно, что сами террористы не могли это где-то закупить:

«Вариант военного трофея также маловероятен, но в принципе его исключать нельзя. В Ираке, например, игиловцами захватывались склады с вооружением. То есть либо это где-то было захвачено на территории Ирака и дальше уже оказалось в Сирии, либо это была поставка военных грузов непосредственно в руки сирийской вооруженной оппозиции, и вооружение от нее уже попало террористам «Исламского государства» (запрещено в РФ), поскольку между «умеренной» оппозицией и террористами порой очень тонкая грань».

* Организация запрещена на территории РФ.