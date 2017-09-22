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Весь мир
Курды заявили Макрону, что референдум о независимости не будет отложен
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    Курды заявили Макрону, что референдум о независимости не будет отложен

    16:11  22 Сентября 2017  /обновлено: 16:43  22 Сентября 2017
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    Курды заявили Макрону, что референдум о независимости не будет отложен

    Эрбиль, 22 сентября. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил главе Франции Эммануэлю Макрону, что референдум о независимости региона состоится в назначенный срок.

    Во время телефонного разговора между Парижем и Эрбилем Масуд Барзани подчеркнул, что референдум в Курдистане пройдет в назначенный срок в не зависимости от попыток Запада, Ирака и Турции на него повлиять, а также поблагодарил Макрона и народ Франции за поддержку курдского региона.

    Макрон выразил уверенность в продолжении поддержки курдского народа и отметил роль пешмерга в борьбе с террористическими группировками.

    Ранее «Газета.ру» написала, что Макрон попросил Барзани отсрочить проведение референдума, назначенного на 25 сентября текущего года.

    Курды заявили Макрону, что референдум о независимости не будет отложен

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    Автор: Алексей Громов
    #курды #референдум #масуд барзани #эммануэльмакрон
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