Курды заявили Макрону, что референдум о независимости не будет отложен

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Эрбиль, 22 сентября. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил главе Франции Эммануэлю Макрону, что референдум о независимости региона состоится в назначенный срок.

Во время телефонного разговора между Парижем и Эрбилем Масуд Барзани подчеркнул, что референдум в Курдистане пройдет в назначенный срок в не зависимости от попыток Запада, Ирака и Турции на него повлиять, а также поблагодарил Макрона и народ Франции за поддержку курдского региона.

Макрон выразил уверенность в продолжении поддержки курдского народа и отметил роль пешмерга в борьбе с террористическими группировками.

Ранее «Газета.ру» написала, что Макрон попросил Барзани отсрочить проведение референдума, назначенного на 25 сентября текущего года.