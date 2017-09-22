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Весь мир
Яхту с пожилой парой россиян выбросило на скалы у берегов Таиланда
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    Яхту с пожилой парой россиян выбросило на скалы у берегов Таиланда

    16:51  22 Сентября 2017
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    Яхту с пожилой парой россиян выбросило на скалы у берегов Таиланда

    Пхукет, 22 сентября. Пожилая пара россиян попала в шторм у берегов Таиланда. Яхту, в которой находились туристы, выбросило на скалы.

    Как сообщает Phuket News, в парусной лодке с российским флагом находились минимум двое россиян. По данным издания, судно выбросило на пляж Свободы южнее города Патонг на западе острова Пхукет.

    Капитан туристической полиции рассказал, что в лодке находилась пожилая пара россиян. В настоящее время их жизни ничто не угрожает, пишет газета «Известия».

    При этом в полиции Патонга заявили, что не получали сообщений о туристах или о лодке, которую выбросило на скалы.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #лодка #таиланд #скалы
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