Яхту с пожилой парой россиян выбросило на скалы у берегов Таиланда

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Пхукет, 22 сентября. Пожилая пара россиян попала в шторм у берегов Таиланда. Яхту, в которой находились туристы, выбросило на скалы.

Как сообщает Phuket News, в парусной лодке с российским флагом находились минимум двое россиян. По данным издания, судно выбросило на пляж Свободы южнее города Патонг на западе острова Пхукет.

Капитан туристической полиции рассказал, что в лодке находилась пожилая пара россиян. В настоящее время их жизни ничто не угрожает, пишет газета «Известия».

При этом в полиции Патонга заявили, что не получали сообщений о туристах или о лодке, которую выбросило на скалы.