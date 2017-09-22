Скульптор Щербаков: Демонтировать плиту мы не собираемся

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На недавно открытом в центре Москвы памятнике советскому оружейнику Михаилу Калашникову обнаружена вопиющая ошибка. Историк Юрий Пашолок на своей странице в фейсбуке указал на то, что на монументе запечатлен чертеж вовсе не прославленного творения Михаила Тимофеевича, а… немецкой штурмовой винтовки StG 44.

Как только это выяснилось, к скандальной композиции в центре Москвы потянулись журналисты и горожане, включая корреспондента Федерального агентства новостей, — своими глазами увидеть демонтаж скандальной плиты.

Среди собравшихся прошел слух, что автор памятника, скульптор Салават Щербаков, уже спешит к своему творению чуть ли не с долотом в руках. Но дождаться творца собравшимся так и не удалось.

Автомат не той системы

В телефонном комментарии корреспонденту ФАН Салават Александрович рассказал, что в ближайшее время плиту убирать никто не будет.

«Демонтировать плиту мы не собираемся, — заявил скульптор. — При необходимости мы просто сотрем гравюру и начертим новое изображение».

По словам Щербакова, новости о демонтировании плиты — ошибка, которая закралась в прессу.

«Мы сейчас уточняем все детали, была ли допущена ошибка, — пояснять скульптор. — Сам чертеж достаточно типичен, там сложно угадать конкретный автомат».

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При этом Щербаков посетовал, что не может выйти на связь с человеком, обнаружившим ошибку, чтобы поговорить с ним «по-профессиональному».

Сколько же времени займет исправление ошибки? На этот вопрос скульптор ответил уклончиво. «Не торопите нас. Может, через неделю или две», — пообещал Щербаков.

Кто за такое ответит?

В Российском военно-историческом обществе уже признали ошибку в монументе. Именно исполнительный директор РВИО Владислав Кононов заверил СМИ, что скульптор демонтирует плиты с неверным изображением чертежей автомата.

При этом Кононов добавил, что РВИО регламентировал лишь модель автомата в руках у Калашникова, а остальные детали конструкции — «это полет творческой фантазии скульптора».

Кононов также заметил, на удивление многих знатоков логики, что ошибка на памятнике смогла развеять миф о заимствовании идеи АК у немецкого прототипа.

«Благодаря этой ошибке скульптора развеян окончательно распространенный миф о том, что Калашников заимствовал идеи своего стрелкового оружия у иностранных своих коллег, в частности у Шмайссера», — подчеркнул Кононов.

Корпорация Ростех, которая выделила средства на установку монумента, уже пообещала помочь с техническими аспектами. Специалисты концерна «Калашников», в свою очередь, заявили, что могут проконсультировать скульпторов памятника.

«Мы готовы оказать творческой группе необходимую поддержку и техническую консультацию», — заявил сотрудник Ростеха. Он также выразил сожаление, что специалисты концерна «Калашников» «не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов».