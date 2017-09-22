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Скульптор Щербаков: Демонтировать плиту мы не собираемся
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    Скульптор Щербаков: Демонтировать плиту мы не собираемся

    16:20  22 Сентября 2017
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    Скульптор Щербаков: Демонтировать плиту мы не собираемся

    На недавно открытом в центре Москвы памятнике советскому оружейнику Михаилу Калашникову обнаружена вопиющая ошибка. Историк Юрий Пашолок на своей странице в фейсбуке указал на то, что на монументе запечатлен чертеж вовсе не прославленного творения Михаила Тимофеевича, а… немецкой штурмовой винтовки StG 44.

    Как только это выяснилось, к скандальной композиции в центре Москвы потянулись журналисты и горожане, включая корреспондента Федерального агентства новостей, — своими глазами увидеть демонтаж скандальной плиты.

    Среди собравшихся прошел слух, что автор памятника, скульптор Салават Щербаков, уже спешит к своему творению чуть ли не с долотом в руках. Но дождаться творца собравшимся так и не удалось.

    Автомат не той системы

    В телефонном комментарии корреспонденту ФАН Салават Александрович рассказал, что в ближайшее время плиту убирать никто не будет.

    «Демонтировать плиту мы не собираемся, — заявил скульптор. — При необходимости мы просто сотрем гравюру и начертим новое изображение».

    Скульптор Щербаков: Демонтировать плиту мы не собираемся

    По словам Щербакова, новости о демонтировании плиты — ошибка, которая закралась в прессу.

    «Мы сейчас уточняем все детали, была ли допущена ошибка, — пояснять скульптор. — Сам чертеж достаточно типичен, там сложно угадать конкретный автомат».

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    При этом Щербаков посетовал, что не может выйти на связь с человеком, обнаружившим ошибку, чтобы поговорить с ним «по-профессиональному».

    Сколько же времени займет исправление ошибки? На этот вопрос скульптор ответил уклончиво. «Не торопите нас. Может, через неделю или две», — пообещал Щербаков.

    Кто за такое ответит?

    В Российском военно-историческом обществе уже признали ошибку в монументе. Именно исполнительный директор РВИО Владислав Кононов заверил СМИ, что скульптор демонтирует плиты с неверным изображением чертежей автомата.

    При этом Кононов добавил, что РВИО регламентировал лишь модель автомата в руках у Калашникова, а остальные детали конструкции — «это полет творческой фантазии скульптора».

    Кононов также заметил, на удивление многих знатоков логики, что ошибка на памятнике смогла развеять миф о заимствовании идеи АК у немецкого прототипа.

    «Благодаря этой ошибке скульптора развеян окончательно распространенный миф о том, что Калашников заимствовал идеи своего стрелкового оружия у иностранных своих коллег, в частности у Шмайссера», — подчеркнул Кононов.

    Скульптор Щербаков: Демонтировать плиту мы не собираемся

    Корпорация Ростех, которая выделила средства на установку монумента, уже пообещала помочь с техническими аспектами. Специалисты концерна «Калашников», в свою очередь, заявили, что могут проконсультировать скульпторов памятника.

    «Мы готовы оказать творческой группе необходимую поддержку и техническую консультацию», — заявил сотрудник Ростеха. Он также выразил сожаление, что специалисты концерна «Калашников» «не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов».

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    Автор: Герман Парло
    #щербаков #калашников #кононов #рвио
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