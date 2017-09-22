Мединский обрадовался выдвижению фильма «Нелюбовь» на «Оскар»

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Москва, 22 сентября. Министр культуры России Владимир Мединский обрадовался выдвижению нового фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» на «Оскар» от России.

«Я был бы очень рад, если бы фильм Звягинцева получил «Оскар». Я, к сожалению, его ещё не посмотрел, обязательно посмотрю в ближайшее время», — заявил он, отметив, что фильм, судя по отзывам, сильный.

Мединский отдельно добавил, что на соискание премии «Оскар» был выдвинут фильм, снятый без государственной поддержки, передает «Газета.Ru».

В четверг стало известно, что драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» представит Россию на премии «Оскар-2018». Картина будет представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Эксперты оскаровского комитета выбирали между «Нелюбовью», «Аритмией», «Заложниками», «Матильдой» и «Историей Вронского».