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Мединский обрадовался выдвижению фильма «Нелюбовь» на «Оскар»
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    Мединский обрадовался выдвижению фильма «Нелюбовь» на «Оскар»

    16:08  22 Сентября 2017
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    Мединский обрадовался выдвижению фильма «Нелюбовь» на «Оскар»

    Москва, 22 сентября. Министр культуры России Владимир Мединский обрадовался выдвижению нового фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» на «Оскар» от России.

    «Я был бы очень рад, если бы фильм Звягинцева получил «Оскар». Я, к сожалению, его ещё не посмотрел, обязательно посмотрю в ближайшее время», — заявил он, отметив, что фильм, судя по отзывам, сильный.

    Мединский отдельно добавил, что на соискание премии «Оскар» был выдвинут фильм, снятый без государственной поддержки, передает «Газета.Ru».

    Мединский обрадовался выдвижению фильма «Нелюбовь» на «Оскар»

    В четверг стало известно, что драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» представит Россию на премии «Оскар-2018». Картина будет представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Эксперты оскаровского комитета выбирали между «Нелюбовью», «Аритмией», «Заложниками», «Матильдой» и «Историей Вронского».

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    Автор: Дима Оленин
    #мединский #нелюбовь
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