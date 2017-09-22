Кузнецова объяснила, почему необходимо срочно вернуть российских детей из Сирии и Ирака

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Москва, 22 сентября. Необходимо оперативно возвращать российских детей из Сирии и Ирака, так как они забывают язык, что усложняет идентификацию, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По данным Кузнецовой, на данный момент на территории Сирии и Ирака находятся около 445 детей, которые были незаконно вывезены из России. Она добавила, что 28% из них — младше трех лет. Кузнецова констатировала, что около 9% детей находятся в зоне боевых действий.

«Времени у нас, к сожалению, очень мало, — констатировала детский омбудсмен, — действовать нужно оперативно, потому что дети забывают язык, чем дольше они будут находиться на этой территории, тем сложнее их идентификацией».

Она отметила, что в ведомствах стран уже есть четкое понимание необходимости проведения этой работы. Кузнецова добавила, что уже отработаны механизмы, которые помогут сделать эту систему стройной.