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Новости Сирии
Кузнецова объяснила, почему необходимо срочно вернуть российских детей из Сирии и Ирака
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    Кузнецова объяснила, почему необходимо срочно вернуть российских детей из Сирии и Ирака

    16:06  22 Сентября 2017  /обновлено: 16:26  22 Сентября 2017
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    Кузнецова объяснила, почему необходимо срочно вернуть российских детей из Сирии и Ирака

    Москва, 22 сентября. Необходимо оперативно возвращать российских детей из Сирии и Ирака, так как они забывают язык, что усложняет идентификацию, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

    По данным Кузнецовой, на данный момент на территории Сирии и Ирака находятся около 445 детей, которые были незаконно вывезены из России. Она добавила, что 28% из них — младше трех лет. Кузнецова констатировала, что около 9% детей находятся в зоне боевых действий.

    «Времени у нас, к сожалению, очень мало, — констатировала детский омбудсмен, — действовать нужно оперативно, потому что дети забывают язык, чем дольше они будут находиться на этой территории, тем сложнее их идентификацией».

    Кузнецова объяснила, почему необходимо срочно вернуть российских детей из Сирии и Ирака

    Она отметила, что в ведомствах стран уже есть четкое понимание необходимости проведения этой работы. Кузнецова добавила, что уже отработаны механизмы, которые помогут сделать эту систему стройной.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #дети #сирия #ирак #кузнецова #возвращение
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