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Ульяновск, 22 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Ульяновск с рабочим визитом. Глава государства примет участие в заседании президиума Госсовета, где рассмотрит развитие пассажирских перевозок.

Меры по обновлению подвижного состава, тарифная политика для предприятий общественного транспорта и законодательное регулирование пассажирских перевозок станут основными темами обсуждения.

Кроме того, Путину покажут инновационные образцы техники, которые представлены на выставке «Городской транспорт – перспективы будущего».

Напомним, ранее Владимир Путин провел в Кремле встречу с «капитанами бизнеса», в ходе которой обсуждалась консолидация усилий государства и деловых кругов на фоне санкций.