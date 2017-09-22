Пенсионерка в Мурманской области отдала мошенникам более полутора млн рублей

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Кандалакша, 22 сентября. Пожилая жительница Мурманской области стала жертвой телефонных мошенников.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что пенсионерке из Кандалакши позвонил неизвестный, который представился сотрудником фирмы по продаже биодобавок, в которой раньше женщина 1936 года рождения покупала товары. Он рассказал, что фирма стала банкротом, а пенсионерке полагается компенсация в полтора миллиона рублей. Перед получением денег необходимо было выплатить налог в миллион.

В течение двух месяцев женщина совершила 13 переводов на указанные счета на общую сумму в 1608000 рублей. Ранее пенсионерка слышала о подобных мошенничествах из СМИ и от родственников, но доверилась злоумышленнику. В данный момент полиция возбудила уголовное дело и разыскивает мошенника.