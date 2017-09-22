Пенсионерка в Мурманской области отдала мошенникам более полутора млн рублей
Кандалакша, 22 сентября. Пожилая жительница Мурманской области стала жертвой телефонных мошенников.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что пенсионерке из Кандалакши позвонил неизвестный, который представился сотрудником фирмы по продаже биодобавок, в которой раньше женщина 1936 года рождения покупала товары. Он рассказал, что фирма стала банкротом, а пенсионерке полагается компенсация в полтора миллиона рублей. Перед получением денег необходимо было выплатить налог в миллион.
В течение двух месяцев женщина совершила 13 переводов на указанные счета на общую сумму в 1608000 рублей. Ранее пенсионерка слышала о подобных мошенничествах из СМИ и от родственников, но доверилась злоумышленнику. В данный момент полиция возбудила уголовное дело и разыскивает мошенника.