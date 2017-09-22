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Общество
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Новости Сирии
Госдеп США выразил готовность продолжать сотрудничество с РФ по Сирии
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    Госдеп США выразил готовность продолжать сотрудничество с РФ по Сирии

    15:43  22 Сентября 2017  /обновлено: 15:55  22 Сентября 2017
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    Госдеп США выразил готовность продолжать сотрудничество с РФ по Сирии

    Вашингтон, 22 сентября. США готовы продолжать сотрудничать с Россией по Сирии. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    «Россия вмешивалась в выборы в США, это недопустимо… Но, несмотря на все это, мы готовы продолжить сотрудничество с Москвой в областях, где наши интересы совпадают, например, в Сирии», — сказала она в эфире CNN.

    Напомним, власти России неоднократно подчеркивали голословность обвинений во вмешательстве в выборы президента США. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на сегодняшний день американской стороной не представлено ни одного доказательства этого. 

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    Автор: Борис Любимов
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