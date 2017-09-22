Госдеп США выразил готовность продолжать сотрудничество с РФ по Сирии

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Вашингтон, 22 сентября. США готовы продолжать сотрудничать с Россией по Сирии. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

«Россия вмешивалась в выборы в США, это недопустимо… Но, несмотря на все это, мы готовы продолжить сотрудничество с Москвой в областях, где наши интересы совпадают, например, в Сирии», — сказала она в эфире CNN.

Напомним, власти России неоднократно подчеркивали голословность обвинений во вмешательстве в выборы президента США. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на сегодняшний день американской стороной не представлено ни одного доказательства этого.