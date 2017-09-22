Турция назвала сроки окончания строительства стены на границе с Сирией

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Анкара, 22 сентября. Строительство 828-километровой модульной стены на турецко-сирийской границе завершится в конце сентября.

По информации агентства Anadolu, 731 километр стены уже построен. К настоящему времени также смонтированы проволочные заграждения, дислоцированы силы быстрого реагирования, доставлен дополнительный персонал, установлены наблюдательные вышки. Само сооружение имеет ширину два метра и состоит из семитонных блоков высотой три метра.

Напомним, что в августе в Турции началось строительство стены на границе с Ираном.