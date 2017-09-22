Грядут тяжелые времена: телеэфир в США прервало сообщение о конце света
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Санта-Ана, 22 сентября. Жителей США напугало сообщение о наступающем конце света, которое неожиданно прервало вечерний телеэфир.
В округе Ориндж (штат Калифорния) местные телеканалы сперва показали надпись «Экстренное предупреждение», а затем мужской голос заявил о наступающем апокалипсисе, передает Телеканал 360.
«Поймите, настанут очень жестокие времена», — говорилось в сообщении.
По словам представителей одного из телеканала, вышедшая в эфир запись, вероятнее всего, предназначалась для радиопостановки, но из-за технических накладок был показан по ТВ со стандартной заглушкой для экстренных оповещений.