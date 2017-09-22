Новости Украины: Порошенко без Javelin, Трамп и украинская коррупция, демарш Румынии

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Новости Украины, 22 сентября. Порошенко остался без американских комплексов Javelin. Трамп посетовал на украинскую коррупцию и посоветовал Киеву улучшить бизнес-климат. Президент Румынии отменил визит на Украину в знак протеста против скандального закона об образовании, принятого Радой.

Киев остался без американских Javelin

Киев не получит от Вашингтона летальное оружие, заявил президент Петр Порошенко, комментируя итоги своей встречи за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН.

В частности, Украина не получит американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, признался Порошенко, который очень рассчитывал на эти вооружения.

Но, все-таки, судя по словам украинского президента, некоторые обещания, касающиеся военной подпитки Киева, он от Трампа получил.

«Нет, — ответил Порошенко телеканалу Fox Business на вопрос, получил ли он от Трампа подтверждение поставок летального оружия. — Но мы получили твердые обязательства от наших американских партнеров. Мы не говорим о комплексах Javelin, но мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, которые помогут сделать более эффективными действия украинских вооруженных сил».

Порошенко назвал свои переговоры с Трампом «продуктивными», а насчет неудачи с американскими Javelin высказался в том смысле, что, мол, Украина и сама производит «очень эффективные противотанковые ракеты».

Ранее Порошенко заявлял, что сенат США одобрил выделение Киеву пятисот миллионов долларов на поддержку в сфере обороны и безопасности. По словам украинского президента, законопроект предусматривал, в том числе, поставки Киеву «летальных вооружений оборонного характера». Вашингтон эту информацию официально пока не подтвердил.

Россия не раз отмечала, что поставки американских вооружений Украине приведут лишь к эскалации конфликта в Донбассе. В Европе тоже не в восторге от того, что США намерены вооружать Киев.

Трамп посетовал на украинскую коррупцию

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Петром Порошенко призвал его улучшать бизнес-климат на Украине и активнее бороться с коррупцией.

Как сообщается в пресс-релизе Белого дома по итогам встречи Трампа и Порошенко в ходе Генассамблеи ООН, президент США приветствовал украинские реформы, которые, по версии вашингтонской администрации, якобы способствовали экономическому росту и оборонным возможностям Украины (с этими выводами не согласны многие эксперты и политологи).

Дональд Трамп также призвал Петра Порошенко продолжать борьбу с коррупцией и вести активную работу над улучшением бизнес-климата Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.

Известный политолог Сергей Марков считает, что у Порошенко физически нет никаких возможностей улучшить бизнес-климат на Украине и победить коррупцию.

«Никакие экономические реформы и борьба с коррупцией на Украине невозможны, так как их некому проводить, — заявил Марков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Не надо забывать, что на Украине ключевые руководящие позиции занимает банда военных преступников и террористов. Ни один приличный человек с этой бандой сотрудничать не будет».

Президент Румынии в знак протеста отменил визит на Украину

Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил свой визит на Украину, намеченный на октябрь. Об этом сообщает румынское агентство Agerpres.

Румынский лидер отказался ехать в Киев в знак протеста против нового украинского закона об образовании, принятого Верховной радой, который практически ставит вне закона любые формы обучения на языках национальных меньшинств, серьезно ущемляя права людей «не титульной» нации.

«Узнав об этом законе (об образовании), я отменил свой визит на Украину, — заявил президент Румынии. — Я также отказался от встречи с председателем Верховной рады, которая была назначена на конец сентября. Таким образом я подал чрезвычайно сильный дипломатический сигнал. Отмена визита президента — очень сильный сигнал».

По словам румынского лидера, закон об образовании, который собирается принять Украина, серьезно вредит отношениям между Киевом и Бухарестом.

«Этот закон резко ограничит доступ меньшинств к образованию на их родном языке», — заявил Клаус Йоханнис.

Ранее против нового украинского закона об образовании выступила Венгрия, также по этому поводу высказался МИД России. Москва посчитала, что, хотя в скандальном законе не упоминается русский язык, но документ вводит нормы явно дискриминационного характера в том числе по отношению к русскоязычным гражданам Украины, которых, например, на востоке страны — большинство.

По мнению экспертов, если спорный закон будет подписан украинским президентом Петром Порошенко, это может серьезно помешать Украине в ее движении в сторону Европы, куда она, во всяком случае, на словах, так страстно стремится.