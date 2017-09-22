Телега впереди лошади: эксперт об увеличении штрафов за непропуск пешеходов

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Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание для водителей, не пропустивших пешехода или велосипедиста. Согласно тексту инициативы, народные избранники намерены увеличить административный штраф за данное правонарушение. В настоящий момент за нарушение ПДД может светить наказание в размере 1500 рублей. Если законопроект примут в окончательном чтении, то санкция статьи будет предполагать штраф до 2500 рублей.

«Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории», — говорится в пояснительной записке.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей настороженно высказался по поводу законопроекта, поскольку ряд других существующих документов, регламентирующих правила поведения водителей во время управления автомобилем, не имеют однозначного толкования.

«К сожалению, действующей нормативно-правовой базой не определены правила перехода многополосных дорог по нерегулируемому пешеходному переходу. Очень часто водитель получает штраф за то, что пешеход ступил на пешеходный переход с одной стороны дороги, а автомобиль пересек «зебру» по другой стороне. Получается, что водитель якобы не пропустил пешехода. Но это не так. В ПДД говорится, что водитель должен уступать дорогу пешеходу, то есть траектории движения машины и пешехода не должны пересекаться. И теперь предлагается увеличить размер штрафа за данное нарушение. Это телега впереди лошади», — объясняет Петр Шкуматов.

Эксперт говорит, что парламентариям стоит инициировать законодательные поправки, которые бы ясно и четко определили правила перехода через многополосные дороги. Если это будет сделано, то, во-первых, у водителей будет стопроцентное понимание, необходимо ли в каждой конкретной ситуации пропускать пешехода, а во-вторых, позволит исключить злоупотребления со стороны правоприменителя.

Летом 2017 года Госдума приняла законопроект, ужесточающий наказание для автомобилистов, которые отказались пропускать машину скорой. Согласно предложенному варианту, наказание за правонарушение должно было ужесточиться в 30 раз. Эту инициативу частично поддержали в аппарате правительства, но посоветовали доработать. Юристы исполнительного органа власти указали народным избранникам, что необходимо определить круг лиц, которые бы имели законное право составлять протоколы о правонарушении. В окончательном чтении закон принят не был.

Ранее Союз автошкол Москвы направил в Госавтоинспекцию предложение разделить водителей на две категории: любителей и профессионалов. Как на предложение отреагировали представители экспертного сообщества — в материале ФАН.