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Клинцевич: Удар «Калибрами» образумит тех, кто пытается отвлечь наших военных от Дейр эз-Зора
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    Клинцевич: Удар «Калибрами» образумит тех, кто пытается отвлечь наших военных от Дейр эз-Зора

    15:45  22 Сентября 2017
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    Клинцевич: Удар «Калибрами» образумит тех, кто пытается отвлечь наших военных от Дейр эз-Зора

    Москва, 22 сентября. Россия будет жестко реагировать на атаки на своих военнослужащих в Сирии, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Клинцевич прокомментировал пуск крылатых ракет «Калибр» с подлодки «Великий Новгород» по объектам террористов в Сирии. Он отметил,что это реакция на нападение боевиков на российских военнослужащих.

    «Жесткая реакция на подлые попытки окружения российских военных не могла не последовать, — заметил сенатор. — На войне такого не прощают».

    Клинцевич: Удар «Калибрами» образумит тех, кто пытается отвлечь наших военных от Дейр эз-Зора

    Он также обратил внимание, что Россия и дальше будет продолжать должным образом реагировать на подобные провокации. Клинцевич убежден, что удар по террористам «образумит и тех, кто, используя их, пытается таким образом отвлечь наших военных от решения основной на данный момент задачи — поддержки сирийской правительственной армии в ее действиях по полному освобождению Дейр-эз-Зора».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #боевики #клинцевич #удар #дейп эз-зор
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