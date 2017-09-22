Закон о четырехкратном росте штрафов за неуплату «Платона» могут принять осенью

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Ростов-на-Дону, 22 сентября. Законопроект о четырехкратном повышении штрафа для неплательщиков системы «Платон» внесут в Госдуму в течение нескольких недель. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Прончатов.

Напомним, документ предусматривает повышение штрафов с пяти до 20 тысяч рублей, содержит пункт об отмене повторности штрафов. Кроме того, в соответствии с ним, полномочия в части наложения штрафов передаются от ГИБДД Ространснадзору.

Прончатов уточнил, что пока законопроект был рассмотрен на заседании правительственной комиссии, теперь в ближайшее время его должны внести в Госдуму. «Ожидаем в течение недели — может быть двух. Должно попасть в Госдуму и в осенней сессии должен быть рассмотрен», — сказал он в комментарии ТАСС.