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Общество
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Общество
Закон о четырехкратном росте штрафов за неуплату «Платона» могут принять осенью
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    Закон о четырехкратном росте штрафов за неуплату «Платона» могут принять осенью

    17:00  22 Сентября 2017
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    Закон о четырехкратном росте штрафов за неуплату «Платона» могут принять осенью

    Ростов-на-Дону, 22 сентября. Законопроект о четырехкратном повышении штрафа для неплательщиков системы «Платон» внесут в Госдуму в течение нескольких недель. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Прончатов.

    Напомним, документ предусматривает повышение штрафов с пяти до 20 тысяч рублей, содержит пункт об отмене повторности штрафов. Кроме того, в соответствии с ним,  полномочия в части наложения штрафов передаются от ГИБДД Ространснадзору.

    Прончатов уточнил, что пока законопроект был рассмотрен на заседании правительственной комиссии, теперь в ближайшее время его должны внести в Госдуму.  «Ожидаем в течение недели — может быть двух. Должно попасть в Госдуму и в осенней сессии должен быть рассмотрен», — сказал он в комментарии ТАСС.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
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