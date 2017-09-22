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Украинца в Варшаве посадили на цепь и заставили отмывать трамвай
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    Украинца в Варшаве посадили на цепь и заставили отмывать трамвай

    15:21  22 Сентября 2017
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    Украинца в Варшаве посадили на цепь и заставили отмывать трамвай

    Москва, 22 сентября. В Варшаве гражданин Украины украсил городской трамвай граффити. Как стало известно, вандал был пойман машинистом и наказан.

    По информации местных СМИ, молодого человека приковали цепью и заставили отмывать изображение. Отмечается, что украинец оттирал краску на протяжении девяти часов.

    Указанный инцидент вызвал резонанс в прессе, при этом руководство пассажирской компании выступило с осуждением в сторону своих сотрудников, сообщает РЕН ТВ.

    Напомним, ранее сообщалось, что Москва требует от Польши наказать вандалов, которые осквернили мемориалы советских воинов в городах Сосновец, Варшава и Ольштын.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #польша #вандализм #варшава
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