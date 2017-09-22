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КНДР в безопасности: эксперт рассказал, чем закончится северокорейская эпопея США
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    КНДР в безопасности: эксперт рассказал, чем закончится северокорейская эпопея США

    15:30  22 Сентября 2017
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    Президент США Дональд Трамп

    Президент США Дональд Трамп назвал лидера Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ына «безумцем» и пообещал, что тот подвергнется «ранее не виданным испытаниям». Громкие заявления — это все что остается Вашингтону, так как он не может препятствовать развитию ракетно-ядерной программы Пхеньяна, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

    «Ким Чен Ын из Северной Кореи, очевидно, безумец, который не возражает против убийств своих людей или их гибели от голода, подвергнется ранее невиданным испытаниям», — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

    Сообщение Трампа стало ответом на заявление Ким Чен Ына, обнародованное утром в пятницу. В нем северокорейский лидер назвал речь президента США в ООН «сумасшедшим бредом», самого американского лидера — «маразматиком», и пообещал «принять самые жесткие в истории контрмеры». Более того, Ким Чен Ын отметил, что его инженеры собираются провести самое мощное испытание водородной бомбы над Тихим океаном.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын

    «На мой взгляд, заявление Трампа больше похоже на проявление эмоций, которыми США пытаются заменить реальные действия, в том числе геополитического или военного характера. Сейчас уже стало очевидно, что армия США не будет проводить военную операцию против КНДР. Сторонам остается только обмениваться разного рода заявлениями и угрозами. Вашингтон не может предотвратить проведение испытаний ядерного оружия на территории Северной Кореи, как не может нанести удар по территории Севера. Дело в том, что ответ со стороны КНДР может нанести неприемлемый ущерб для Соединенных Штатов», — поясняет ситуацию российский политолог.

    Собеседник ФАН предполагает, что искусственно созданное напряжение на корейском полуострове вскоре будет нивелировано другими мировыми событиями или военными операциями США.

    Дальность действия ядерных ракет КНДР

    «Сейчас будет много эмоций, много слов, но я думаю, что постепенно эта истерия сойдет на нет. Де-факто КНДР уже вошла в клуб ядерных государств. Де-факто Ким Чен Ын уже обеспечил себе и своему государству, своему народу определенную безопасность от возможной интервенции США. Что касается мер санкционного характера, то Северная Корея уже несколько десятилетий живет в таком режиме, и каким-то образом его усилить уже не представляется возможным», — заключил эксперт.

    Напомним, в четверг, 21 сентября, Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении санкционного давления в отношении компаний и частных лиц, ведущих торговлю с Северной Кореей. Белый дом сообщил, что новые санкции могут коснуться любого, кто ведет торговлю с КНДР, поставляет туда технологии или предоставляет какие-либо услуги.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #сша #сирия #афганистан #северная корея #вашингтон #пхеньян #угрозы #истерика #ракетно-ядерная программа
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