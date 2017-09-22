ФАС выявила коллективное доминирование сетей общепита в «Шереметьево»

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Москва, 22 сентября. Сети общественного питания работают на территории аэропорта «Шереметьево» на основе коллективного доминирования, заявил заместитель главы управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области Дмитрий Стрельников.

Стрельников рассказал о результатах анализа цен в ресторанах и кафе на территории московского аэропорта «Шереметьево». Он подчеркнул, что ФАС выявила их коллективное доминирование на этом рынке.

Как оказалось, некоторые компании в два раза завышали цены на продукты, другие же — на треть. Как передают источники, ряд сетей уже согласились снизить стоимость на продукты питания в «Шереметьево».