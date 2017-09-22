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Общество
ФАС выявила коллективное доминирование сетей общепита в «Шереметьево»
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    ФАС выявила коллективное доминирование сетей общепита в «Шереметьево»

    15:17  22 Сентября 2017
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    ФАС выявила коллективное доминирование сетей общепита в «Шереметьево»

    Москва, 22 сентября. Сети общественного питания работают на территории аэропорта «Шереметьево» на основе коллективного доминирования, заявил заместитель главы управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области Дмитрий Стрельников.

    Стрельников рассказал о результатах анализа цен в ресторанах и кафе на территории московского аэропорта «Шереметьево». Он подчеркнул, что ФАС выявила их коллективное доминирование на этом рынке.

    ФАС выявила коллективное доминирование сетей общепита в «Шереметьево»

    Как оказалось, некоторые компании в два раза завышали цены на продукты, другие же — на треть. Как передают источники, ряд сетей уже согласились снизить стоимость на продукты питания в «Шереметьево».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #шереметьево #фас #сети общепита #коллективное доминирование
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