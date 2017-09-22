Ставропольский хамон украли с выставки в Госдуме
Москва, 22 сентября. Неизвестный украл хамон с выставки фермерской продукции Ставропольского края, которая проходила в Государственной думе.
Как пояснил представитель управления государственной службы и кадров парламента, сотрудник Госдумы не мог совершить такой поступок. При этом он пообещал, что злоумышленник обязательно будет найден, сообщает «Интерфакс».
Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил мотивы воришки тем, что в нижней палате парламента кормят невкусно. Он даже признался, что сам подумывал о том, чтобы «украсть яблоко».
«Из подозрений выпадают все депутаты из мусульманских регионов, а также от Еврейской автономной области. Я был на этой выставке и хотел там «свистнуть» яблоко, честно могу сказать. Но потом яблоки раздали, и мне перепали», — рассказал Милонов газете «Известия».