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Общество
Ставропольский хамон украли с выставки в Госдуме
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    Ставропольский хамон украли с выставки в Госдуме

    15:02  22 Сентября 2017
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    Ставропольский хамон украли с выставки в Госдуме

    Москва, 22 сентября. Неизвестный украл хамон с выставки фермерской продукции Ставропольского края, которая проходила в Государственной думе.

    Как пояснил представитель управления государственной службы и кадров парламента, сотрудник Госдумы не мог совершить такой поступок. При этом он пообещал, что злоумышленник обязательно будет найден, сообщает «Интерфакс».

    Ставропольский хамон украли с выставки в Госдуме

    Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил мотивы воришки тем, что в нижней палате парламента кормят невкусно. Он даже признался, что сам подумывал о том, чтобы «украсть яблоко».

    «Из подозрений выпадают все депутаты из мусульманских регионов, а также от Еврейской автономной области. Я был на этой выставке и хотел там «свистнуть» яблоко, честно могу сказать. Но потом яблоки раздали, и мне перепали», — рассказал Милонов газете «Известия».

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    Автор: Геннадий Плющев
    #кража #госдума #выставка #ставропольский край #хамон
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