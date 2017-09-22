Ударный вертолет Ми-28НМ: «Ночной охотник» прикроет с неба российские войска

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Ми-28НМ — модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28Н, способный выполнять широкий спектр задач, от воздушной разведки и целеуказания до уничтожения разнородных наземных и воздушных целей. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Работа над новой модификацией вертолета началась еще в 2009 году. Серийное поступление в Вооруженные силы Российской Федерации ожидается уже в 2018 году.

Ударный вертолет Ми-28НМ получит принципиально новый локатор, который обеспечит круговой обзор, новую систему управления и другое оборудование. Кроме того, боевая машина сможет принять высокоточное оружие.

«По Ми-28НМ ни одного отставания. Это прекрасный вертолет, он нам очень нужен. В 2018 году запланировано окончание опытно-конструкторских работ, и он пойдет в войска. Это вертолет с двойным управлением, и он позволяет готовить молодых пилотов», — заявил главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

В число главных преимуществ Ми-28НМ входит не только возможность круглосуточного применения и маневренность, но значительно повышенная огневая мощь. Вертолет предназначен для повышения маневренных и боевых возможностей мотострелковых, десантно-штурмовых и разведывательных частей и подразделений.

Основными критериями вертолета станет низкая радиолокационная заметность, передовые системы управления вооружения, а также будет увеличена дальность полета. В передней кабине вертолета установлен комплект органов управления. Более того, летчик-оператор и командир теперь будут получать информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины в большем объеме и в более доступной форме. Это позволит повысить ситуационную информированность экипажа вертолета, облегчая взаимодействие и ускоряя принятия решений в боевой обстановке.

Также вертолет получил новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, который оснащен вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина ударного вертолета надежно бронирована, обеспечивая защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм.