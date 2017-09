I-human и Homo Verus: Роман Носиков о мире Полудня и фашизме вещей

В Избранное

Президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Речь его была наполнена в основном угрозами и заверениями в полном превосходстве США надо всем миром. От прежней миролюбивой риторики, с которой Трамп шел на выборы, не осталось ничего.

Нового американского президента ввели в курс реального положения дел. Внутреннее оздоровление невозможно. Все, что можно сделать, — это сеять хаос вовне и подавлять развитие остального мира силой, до тех пор пока гегемония США снова не перестанет вызывать сомнения.

Это невозможно сделать силами одной страны, даже если эта страна — Америка. Нужны скоординированные действия всей мировой бюрократии, подчиняющейся уже давно нее своим странам, а глобальной элите. Последняя не связана национальными рамками и не несет никаких обязанностей перед кем бы то ни было.

Рай полудетей

США более не принадлежат самим себе. Они — инструмент новой глобальной элиты, имеющей новый проект для всего мира. Новый мировой порядок, основанный на идеологии свободы, конкуренции и потребления.

Свободное движение капитала. Свободное движение рабочей силы. Свобода человека от каких-либо обязанностей или связей помимо тех, что порождаются продажей труда и потреблением. Превращение в потребление всего. Снятие национального, религиозного, нравственного в идентичности. Уничтожение семьи, собственности и государства.

Но разве это не тот же рай на Земле, который проповедовал Джон Леннон?

Imagine there's no Heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living for today

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people

Living life in peace…

Но кто живет в этом раю?

Следующий шаг человечества на пути эволюции — превращение его в i-human. В человека постиндустриальной экономики посреди свободного рынка, со своим свободным трудом, со своей свободой от национальных, религиозных, идеологических ограничений. Универсальная идентичность, подходящая, как универсальный разъем, к любой социальной структуре. Личность-флэшка.

Однако такой человек, лишенный глубоких связей с другими людьми, с абстракциями и понятиями, — неполноценен как личность. Он «недоформирован».

Настоящие глубокие формирующие человека связи в мире потребления — это роскошь, доступная только элите. Лишь они будут полноценными личностями, возвышающимися над массами полудетей.

Приложение к вещи

Только наша способность к любви — к женщине, детям, Родине, Богу, человеку, — делает нас всем остальным, позволяет нам творить и созидать, а следовательно, жить нашу жизнь, а не пережидать ее с большим или меньшим комфортом.

Ведь если ничего идеального нет, то надо брать все от этой — единственной — земной жизни, не так ли? И почему же тогда нет никакого Ада, если Ад — он вот тут: ад страстей и желаний, ад бесконечного потребления, не имеющего насыщения, война за каждый кусок пищи, за гаджеты, дома, виллы, власть, женщин, мужчин…

Идеология потребления — это не отсутствие религии или идеологии. Это культ со своими догмами, своими пророками и идолами, которые питаются кровью ничуть не хуже языческих идолов древности.

Жрецы служат свои мессы потребления в ритуальных черных водолазках на фоне огромных экранов, превозносящих очередной объект потребительской похоти. Плата за этот образ жизни — неравенство, угнетение, болезни, бедность, голод, дикость, ограниченность человеческого развития, неграмотность и терроризм.

Мир потребления — это фашизм вещей. Мир, в котором вещи пожирают людей, используют людей, потребляют людей. Приносят их себе в жертву.

Вещи важнее людей. Человек в этом мире нужен только для того, чтобы создать или купить вещь. Он — приложение к вещи. Ее раб и жертва.

Айфон — это не телефон. Это фон излучения эгоизма посреди антропологической катастрофы — отказа человека от человечности ради вещи.

Обитаемый остров

У нас есть вполне определенный выбор.

Мы можем променять нашу человечность на вещи с еще более закругленными уголками и инновационными пикселями. Выжать досуха, до последней капли крови и пота себя, планету, ближнего, но получить очередной кайф от потребления.

Убивать друг друга на Украине и на Ближнем Востоке, угнетать друг друга в Африке, лгать друг другу, выходя на алтари потребления в черных жреческих водолазках. Приносить друг друга в жертву на этих алтарях похоти одних и алчности других.

Но есть и другой путь.

Мы можем воплотить в политике всю нашу человечность — прекратить угнетение, голод, войны.

Глобализация неизбежна. Но какой она будет? Зафиксирует ли она все нынешние противоречия и несправедливости? Сделает ли их обязательным элементом, фундаментом и сутью будущего? Или же глобализация станет залогом нового импульса к развитию всего человечества?

Чтобы глобализация не носила бесчеловечный характер, необходимо срочно начать устранение главных мировых противоречий в области безопасности и экономического развития. А это значит, что нам нужны перемены во всем: в идеологии, экономике, науке. Нам нужны тысячи реакторов, технологии ирригации, вакцины, врачи, полицейские, школы. Тысячи школ, миллионы педагогов. Тысячи больниц, миллионы врачей.

Не будет никакого потребительского «рая». Будет огромный труд.

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world…

Русский мир

Нам нужна другая система ценностей. Другое отношение к жизни и друг к другу.

Откуда все это взять?

В мире существует огромный запрос на формулирование новой идеологии глобализации, на новое лидерство в этой области.

Помните:

«Тебе известно, что в стране инфляция?.. Тебе вообще известно, что такое инфляция? Тебе известно, что надвигается голод, что земля не родит?.. Тебе известно, что мы не успели создать здесь ни запасов хлеба, ни запасов медикаментов?... Нам нужны врачи... двенадцать тысяч врачей. Нам нужны белковые синтезаторы. Нам необходимо дезактивировать сто миллионов гектаров зараженной почвы — для начала. Нам нужно остановить вырождение биосферы…»

Это сказали русские советские писатели. Один из них потом отрекся от написанного и заявил, что мир потребления — лучшая альтернатива для человечества.

Это не так. Альтернатива для человечества зовется Россией.

Именно способность России занять место генератора новой философии, место рождения нового типа человека homo verus, альтернативного типу i-human, — и вызывает такой чудовищный приступ ненависти и страха перед ней. Истерию ненависти.

Русская национальная идея — быть человеком. Чтобы позволить себе такую роскошь, русский должен быть сильным. Очень сильным. Россия должна быть сильной.

Нужно быть сильным, чтобы исполнить русскую мечту. Русская национальная мечта — поправить все и спасти всех. Остановить падающие камни и огненные потоки. Победить болезни, поднять хлеба, провести реки. Остановить руку сильного, чтобы не позволить ему стать преступником. Заслонить слабого, чтобы он не стал жертвой. Взять человечество в свою огромную могучую руку и сказать:

— Не бойся, маленькое! Тебя больше никто не обидит.