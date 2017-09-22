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Севастополь, 22 сентября. Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь после выполнения боевых задач в Сирии.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Он отметил, что экипаж «Адмирала Эссена» под командованием капитана 2-го ранга Антона Куприна успешно выполнил боевые задачи по нанесению ракетных ударов по группировкам террористов в Сирии.

В дальнем походе фрегат находился более двух месяцев.