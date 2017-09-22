Сирия сегодня: «Калибры» летят в Идлиб, российские депутаты в Хомсе, бедствия в Восточной Гуте

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Сирия, 22 сентября. Боевики «Ан-Нусры» (запрещена в РФ), пытавшиеся захватить российских военных полицейских в Хаме, гибнут под огнем ВМФ РФ. Депутаты Госдумы России раздают гуманитарную помощь в Хомсе. В Гуте террористы взвинчивают цены на продукты первой необходимости. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

«Великий Новгород» бьет по Идлибу

Российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении крылатыми ракетами «Калибр» нескольких баз подготовки боевиков в сирийской провинции Идлиб. Ракеты были запущенны с подводной лодки Черноморского флота «Великий Новгород». Сообщается, что субмарина, размещенная у берегов Сирии в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, произвела пуск из подводного состояния.

В Минобороны отмечают, что целями российских ракет стали объекты военной инфраструктуры запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*. Кроме базы подготовки террористов, ракеты уничтожили опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники «Ан-Нусры». На воздух взлетел также склад боеприпасов боевиков.

«Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 20 российских военных полицейских на севере провинции Хама», — говорится в официальном коммюнике Минобороны.

Дальность пуска составила 300 километров. Уничтожение всех целей подтверждено данными объективного контроля.

Российские депутаты в Хомсе

Совместная инициативная группа, состоящая из депутатов Госдумы РФ и российских военных, провела гуманитарную акцию в сирийской провинции Хомс. Жители так называемого «растанского котла» получили так необходимые им товары первой необходимости и медицинскую помощь.

Депутат Дмитрий Саблин, руководящий акцией, рассказал, что жителям захваченных боевиками городков и селений продуктовые наборы раздали на открытом недавно пропускном пункте «Дар эль-Кабира» в зоне деэскалации к северу от Хомса, административного центра провинции. Там же был развернута полевая станция оказания медпомощи. Проходящие через КПП дети получили от российских гуманитарных работников различные сладости.

По словам парламентария, жители региона испытывают страшную нужду. Многие из них по нескольку лет не видели свои семьи и родных.

«Они благодарили наших военных из Центра по примирению за помощь и надежду. Им нужен мир», — суммировал ситуацию Саблин.

«Гуманитарная инфляция» в Гуте

Еще более бедственным является положение жителей населенных пунктов Восточной Гуты, находящихся под контролем террористов. Цены на продукты первой необходимости там продолжают расти. Сейчас они могут достигать уровня в 33 раза выше рыночного. К примеру, килограмм соли, стоящий в Дамаске 75 сирийских лир, в Гуте обходится в 2500 лир. Баллон газа, стоящий 2200 лир, обойдется жителям подконтрольных террористам территорий в 65 тысяч лир.

Причина этой «гуманитарной инфляции» — действия боевиков «Джебхат ан-Нусры». Те ввели огромные пошлины на ввоз в Гуту грузов различных товаров. Не заплатив этот «террористический налог», ввести в оазис и продать продукты и медикаменты там попросту невозможно. Боевики «Ан-Нусры» также конфискуют и отправляют на склады гуманитарные грузы, поставляемые в регион по линии ООН.

* Организация запрещена на территории РФ.