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Общество
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Украина
Порошенко заявил о невозможности ввода миротворцев в Донбасс без согласия России
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    Порошенко заявил о невозможности ввода миротворцев в Донбасс без согласия России

    16:20  22 Сентября 2017  /обновлено: 16:22  22 Сентября 2017
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    Порошенко заявил о невозможности ввода миротворцев в Донбасс без согласия России

    Нью-Йорк, 22 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ввод миротворцев ООН в Донбасс нельзя осуществить без согласия России.

    «Нам необходимо согласие пяти постоянных членов Совбеза ООН, в том числе России», — заявил украинский лидер в интервью Fox Business.

    Порошенко также подчеркнул, что силы ООН нужно ввести не только на территории Донбасса, но и на участок российско-украинской границы, передает «Газета.Ru».

    Президент Украины напомнил, что в 1994 году России подписала Будапештский меморандум, который гарантировал Украине суверенитет и территориальную целостность.

    Порошенко заявил о невозможности ввода миротворцев в Донбасс без согласия России

    Накануне Порошенко прибыл в Нью-Йорк, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. По словам президента Украины, Трамп поддержал инициативу Киева по размещению миротворческих миссий ООН в Донбассе.

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    Автор: Дима Оленин
    #донбасс #украина #порошенко #миротворцы
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