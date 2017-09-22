Порошенко заявил о невозможности ввода миротворцев в Донбасс без согласия России

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Нью-Йорк, 22 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ввод миротворцев ООН в Донбасс нельзя осуществить без согласия России.

«Нам необходимо согласие пяти постоянных членов Совбеза ООН, в том числе России», — заявил украинский лидер в интервью Fox Business.

Порошенко также подчеркнул, что силы ООН нужно ввести не только на территории Донбасса, но и на участок российско-украинской границы, передает «Газета.Ru».

Президент Украины напомнил, что в 1994 году России подписала Будапештский меморандум, который гарантировал Украине суверенитет и территориальную целостность.

Накануне Порошенко прибыл в Нью-Йорк, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. По словам президента Украины, Трамп поддержал инициативу Киева по размещению миротворческих миссий ООН в Донбассе.